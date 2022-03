ચંદીગઢ: પંજાબમાં પોતાની જીત મેળવનાર આમ આદમી પાર્ટી આજે અમૃતસરમાં રોડ શો (Road show in Amritsar) કરશે અને પંજાબના લોકોના 'પ્રેમ અને વિશ્વાસ' માટે આભાર વ્યક્ત કરશે. ભગવંત માનની દિલ્હીમાં પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ(Arvind Kejriwal, the party's national coordinator) સાથેની મુલાકાત બાદ શુક્રવારે આ માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ ક્રમમાં આજે રોડ શો પહેલા અમૃતસરના રસ્તાઓ પર ભગવંત માન અને અરવિંદ કેજરીવાલના કટઆઉટ(Cutouts of Bhagwant Mann and Arvind Kejriwal) અને પોસ્ટર જોવા મળ્યા હતા.

AAPની શાનદાર જીત:તે જ સમયે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેજરીવાલ શપથ ગ્રહણ સમારોહ અને રોડ શો બંનેમાં સામેલ થશે. પાર્ટીએ મીટિંગ પછી એક નિવેદમાં કહ્યું કે, AAPની શાનદાર જીતના એક દિવસ પછી ભગવંત માન કેજરીવાલ અને તેમના માતા-પિતાને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા અને તેમના "આશીર્વાદ" મેળવ્યા હતા. નિવેદન અનુસાર, માનએ કેજરીવાલને ચંદીગઢમાં પાર્ટીના રોડ શો અને શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું.

આ પણ વાંચો: AAP In Gujarat: ગુજરાતમાં BJPના કાંગરા ખેરવવા કઇ રણનીતિ અપનાવશે AAP? ગોપાલ ઇટાલિયા સાથે રૂબરૂ મુલાકાત

કેજરીવાલે ભગવંત માનને પાઠવ્યા અભિનંદન : આ અવસર પર કેજરીવાલે ભગવંત માનને પંજાબના મુખ્યપ્રધાન બનવા પર અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને પંજાબના લોકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે દિવસ-રાત કામ કરવાનો મંત્ર આપ્યો હતો. મીટિંગ દરમિયાન, માનના નેતૃત્વમાં પંજાબમાં સરકારની રચના અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મીટિંગ દરમિયાન, AAPએ કહ્યું કે, શપથ ગ્રહણ સમારોહની યોજનાઓ અને કેબિનેટમાં સામેલ થનારા ધારાસભ્યો વિશે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

ભગવંત પંજાબના લોકોની દરેક અપેક્ષા પૂરી કરશે:એક કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી આ બેઠકમાં દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયા અને પંજાબમાં AAPના રાજકીય બાબતોના પ્રભારી રાઘવ ચઢ્ઢા પણ હાજર હતા. બાદમાં માન પંજાબ જવા રવાના થયા હતા. કેજરીવાલે ટિ્વટ કર્યું કે, 'મારા નાના ભાઈ ભગવંત માન પંજાબના મુખ્યપ્રધાન તરીકે શપથ લેશે. આજે તેઓ મારા ઘરે શપથ ગ્રહણનું આમંત્રણ આપવા આવ્યા હતા. મને ખાતરી છે કે એક મુખ્યપ્રધાન તરીકે ભગવંત પંજાબના લોકોની દરેક અપેક્ષા પૂરી કરશે.

આ પણ વાંચો:Gujarat Assembly Election 2022: શું PM મોદીના ત્રણ રોડ શો ગુજરાતમાં વહેલી ચૂંટણીનો સંકેત છે.

117 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 92 પર AAPની જીત: તેણે મીટિંગની એક તસવીર પણ શેર કરી છે. ગુરુવારે વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા બાદ માનની કેજરીવાલ સાથેની આ પ્રથમ મુલાકાત હતી. નોંધપાત્ર રીતે, AAPએ રાજ્યની 117 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 92 પર જીત મેળવી છે. માન ધુરી બેઠક પરથી 58,206 મતોના જંગી માર્જિનથી જીત્યા હતા. રાષ્ટ્રીય રાજધાની જતા પહેલા માન, સંગરુરમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ કેજરીવાલને મળીને પંજાબ ચૂંટણીમાં પાર્ટીની જીત બદલ અભિનંદન આપશે.

ભગત સિંહના ગામમાં યોજાશે શપથ ગ્રહણ સમારોહ :તેમણે કહ્યું કે નવાશહેર જિલ્લાના મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ભગત સિંહના મૂળ ગામ ખટકર કલાનમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે. પાર્ટીની શાનદાર ચૂંટણી જીત પર, માનએ કહ્યું, "લોકોએ ઘમંડી લોકોને હરાવ્યા અને સામાન્ય લોકોને વિજયી બનાવ્યા." તે જ સમયે, માને પક્ષના નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોને કહ્યું કે તેઓ તેમનો મોટાભાગનો સમય ગામડા અને શહેરમાં લોકોની સમસ્યાઓના નિરાકરણમાં વિતાવે.

પંજાબીઓએ જ સરકાર બનાવી છે:માને ધારાસભ્યોને કહ્યું, 'આપણને જ્યાંથી વોટ મળ્યા ત્યાં કામ કરો. ચંદીગઢમાં બને તેટલો ઓછો સમય વિતાવો. ચંદીગઢ પંજાબ અને હરિયાણાની સંયુક્ત રાજધાની છે. માન કહ્યું, હંમેશા નમ્ર બનો. તેમણે કહ્યું, "તમે એ લોકોના પણ ધારાસભ્ય છો જેમણે AAPને વોટ નથી આપ્યો... તમે પંજાબીઓના ધારાસભ્ય છો અને પંજાબીઓએ જ સરકાર બનાવી છે.