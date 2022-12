વિજયવાડા: એક મહિલાને રૂમમાં બંધ રાખીને ચાર લોકોએ ત્રણ દિવસ સુધી તેની સાથે દુષ્કર્મ (Four people raped a woman for three days) ગુજાર્યો. આ ઘટના સોમવારે રાત્રે પ્રકાશમાં આવી હતી. પીડિતા વિજયવાડા (A woman was gang raped in Vijayawada) સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પેનામલુર પોલીસે પીડિતા સાથે વાત કરી. સોમવારે રાત્રે તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ કરી હતી.

ત્રણ દિવસ સુધી ગુજાર્યો દુષ્કર્મ: આ મહિનાની 17મી તારીખે શહેરના બેંઝ સર્કલમાં મજૂર તરીકે કામ કરતી એક મહિલાને તે જ વિસ્તારમાં આવેલા સુલભ કોમ્પ્લેક્સમાં કામ કરતી વ્યક્તિ કનુરુના સનતનગર ખાતેના રૂમમાં લઈ ગઈ હતી. ત્યાં તેણે અન્ય ત્રણ મિત્રો સાથે મળીને નશાની હાલતમાં ત્રણ દિવસ સુધી તેના પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યો (A woman was raped by four persons in Vijayawada) હતો. આ નિર્દયતા ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે પીડિતાને ગંભીર બીમારીના કારણે સોમવારે શહેરની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.