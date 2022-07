વિજયપુરા (કર્ણાટક): વિજયપુરા જિલ્લામાં એક યુવક મહિલા પાસેથી બાળક છીનવીને ભાગી ગયો હતો, પરંતુ માતાએ હિંમત બતાવીને યુવકનો પીછો કરીને તેને પકડી લીધો હતો. આ ઘટના અહીંના બસવનગર વિસ્તારમાં બની હતી, જ્યાં આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. આ ઘટના ગુરુવારે બની હતી (Woman caught thief who tried to steal child) જ્યારે મહિલા અને તેનો પતિ ખરીદી માટે બહાર ગયા હતા.

માનસિક રીતે બીમાર હોવાનો ડોળ: ખરેખર, બાળકની માતા તેના પતિ સાથે નીકળી બહાર ગઈ ( Mother chased the thief and saved her son) હતી. દરમિયાન અચાનક એક યુવક તેમની બાકને આંચકીને ભાગવા લાગ્યો હતો. જેના પર રેણુકાએ પુરી તાકાતથી યુવકનો પીછો કરીને (Mother saved her son From thief) તેને પકડી લીધો હતો. મહિલાની ચીસો સાંભળીને સ્થાનિક લોકો ત્યાં એકઠા થઈ ગયા હતા અને યુવકની પાછળ દોડી હતી. જો કે યુવકને તેનું નામ પૂછવામાં આવતા તેણે દાદાપીર, કાસિમ, સલીમ વગેરે જેવા અનેક નામ આપ્યા હતા. વધુમાં, તેણે માનસિક રીતે બીમાર હોવાનો ડોળ પણ કર્યો, શંકાના આધારે લોકોએ તેને થાંભલા સાથે બાંધી અને માર માર્યો. આ પછી લોકોએ તેને પોલીસને હવાલે કર્યો હતો.

