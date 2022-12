લંડનઃ માનવ મગજની રચના અને પ્રતિભાવોનો (A study of the effect of pressure on the brain) અભ્યાસ કરી રહેલા સંશોધકોએ તેનાથી સંબંધિત એક વિશેષતા શોધી કાઢી છે. બ્રિસ્ટોલ યુનિવર્સિટીના (University of Bristol) સંશોધકો સાથે મળીને કાર્ડિફ યુનિવર્સિટી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા આ અભ્યાસમાં મગજ પર દબાણ અને તેના પ્રતિભાવો જોવામાં આવ્યા હતા. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, મગજ આવી પરિસ્થિતિઓમાં જિલેટીન કેવી રીતે વર્તે છે તેના પર સમાન પ્રતિક્રિયા આપે છે.

'ધ રોયલ સોસાયટી ઈન્ટરફેસ': એવું જાણવા મળ્યું કે, તે પોલિસ્ટરીન જેવા સેરમાં તૂટી રહ્યું છે. (A study of brain structure and responses) તેઓએ આ સંશોધન માટે MRI સ્કેનિંગ પરિણામો અને કૃત્રિમ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો. આ વિગતો 'ધ રોયલ સોસાયટી ઈન્ટરફેસ' જર્નલમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે, તારણો ડોકટરોને વિવિધ શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન તબીબી સાધનો દ્વારા સ્પર્શ કરવામાં આવે ત્યારે મગજ કેવી રીતે વર્તે છે તે શીખવામાં મદદ કરી શકે છે.