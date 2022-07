લખનૌ: એટાહના જૈથરા શહેરમાં એક હેન્ડગાર્ટમેનને બે ગનર્સ મળ્યા. વાસ્તવમાં હાઈકોર્ટના આદેશ પર હાથગાડીની સુરક્ષા માટે બે સશસ્ત્ર પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. બંને ગનર્સ AK 47થી સજ્જ છે. 18 જુલાઈના રોજ, જ્યારે બંને બંદૂકધારીઓ સલામતી માટે હેન્ડકાર્ટ પર (man sells clothes on a handcart with two gunners) પહોંચ્યા, ત્યારે પહેલા તેણે તેમને ગ્રાહક સમજી લીધા. પાછળથી, હેન્ડકાર્ટને ખબર પડી કે તે બંને તેની સુરક્ષા (man sells clothes with two gunners) હેઠળ રહેશે.

આ પણ વાંચો: આ તે કેવી મજબુરી, સ્કૂલે જવા માટે નદીના પાણીમાંથી જવું ફરજિયાત

સપા નેતાઓ સામે કેસ દાખલ: આ સમગ્ર મામલો સપા નેતા અને અલીગંજના પૂર્વ ધારાસભ્ય રામેશ્વર સિંહ યાદવ અને તેમના ભાઈ જુગેન્દ્ર સિંહ યાદવ સાથે સંબંધિત છે. વેન્ડરનું નામ રામેશ્વર દયાલ છે. રામેશ્વર દયાલે સપા નેતાઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. સપા નેતાઓ પર જાતિવાદી અપશબ્દો અને જમીનના બોન્ડ મેળવવા માટે બંધક બનાવવાનો આરોપ છે. આ કેસને ફગાવી દેવાની અરજી આરોપી સપા નેતાઓ વતી હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં સપાના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની સામે જૈથરા પોલીસ સ્ટેશનમાં બાનમાં જમીન લેવા અને જાતિવાદ અપાવવાનો કેસ ખોટો છે. તેણે કેસને રદ કરવાની માંગ કરી હતી.

સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું: પીડિત રામેશ્વર દયાલને પણ શનિવારે હાઈકોર્ટ વતી નોટિસ જારી કરીને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. સુનાવણી દરમિયાન જજે પીડિતને જોઈને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું. કહ્યું કે પીડિત સુરક્ષા વિના અહીં કેવી રીતે આવ્યો. પોલીસે હજુ સુધી તેને સુરક્ષા કેમ આપી નથી? ન્યાયાધીશે પીડિતને સુરક્ષા આપવાનો આદેશ જારી કર્યો. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ રવિવારે જ પીડિત રામેશ્વર દયાલની સુરક્ષા માટે બે હથિયારધારી પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. રામેશ્વર દયાળની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી, ત્યાં કોઈ દુકાન નથી, તેથી પરિવારનું ભરણપોષણ કરવા માટે તે હાથગાડી પર કપડાં વેચે છે.

આ પણ વાંચો: મોંઘવારીની માર: GSTના નવા દર લાગુ થતા આ વસ્તુઓ થઈ મોંઘી

રામેશ્વર દયાલને સુરક્ષા: જ્યારે પણ કોઈ ગ્રાહક પીડિત રામેશ્વર દયાલના હાથે કપડા ખરીદવા આવે છે ત્યારે સુરક્ષામાં લાગેલા પોલીસકર્મીઓને જોઈને તે ચોંકી જાય છે. સુરક્ષા મળવા પર રામેશ્વર દયાલ કહે છે કે, હવે તેઓ સુરક્ષિત અનુભવી રહ્યા છે. આ મામલામાં સીઓ અલીગંજ રાજકુમાર સિંહે કહ્યું કે, હાઈકોર્ટના જજના આદેશ પર રામેશ્વર દયાલને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી છે.