નવી દિલ્હી: JFK (US) થી દિલ્હી જતી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં સવાર એક વૃદ્ધ મહિલા સહ-મુસાફર પર નશામાં (A MAN PEES ON WOMAN IN AIR INDIA FLIGHT)ધૂત પુરુષ મુસાફરે યુરિન કર્યુ. આ ઘટના 26 નવેમ્બર, 2022ના રોજ ફ્લાઈટના બિઝનેસ ક્લાસમાં બની હતી. પીડિત મહિલાએ ટાટા ગ્રુપના ચેરમેનને પત્ર લખ્યા બાદ, એર ઈન્ડિયાએ આ ઘટના અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

કોઈ પગલાં ન લેવા બદલ ફરિયાદ: ઘટના સમયે એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI-102 ન્યૂયોર્કથી(AIR INDIA FLIGHT) દિલ્હી જઈ રહી હતી. પીડિત મહિલાએ, તેના સિત્તેરના દાયકામાં, ટાટા ગ્રુપના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરનને પત્ર લખ્યો હતો અને ફ્લાઇટ ક્રૂ સામે કોઈ પગલાં ન લેવા બદલ ફરિયાદ કરી હતી. એર ઈન્ડિયાના અધિકારીઓએ બુધવારે ANIને આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે.

આઘાતજનક પરિસ્થિતિ: સખત શબ્દોમાં લખેલા પત્રમાં, મહિલાએ કહ્યું, "ક્રૂ ખૂબ જ સંવેદનશીલ અને આઘાતજનક પરિસ્થિતિનું સંચાલન કરવામાં સક્રિય નહોતું, અને પ્રતિસાદ મેળવવા માટે લાંબા સમય સુધી રાહ જોતા, મારે મારા માટે વકીલાત કરવી પડી. દુઃખ થયું કે એરલાઈને આ ઘટના દરમિયાન મારી સલામતી કે આરામ સુનિશ્ચિત કરવાનો કોઈ પ્રયાસ કર્યો નથી." મહિલાએ વધુમાં કહ્યું, "લંચ પીરસવામાં આવ્યું અને લાઇટ બંધ કરી દેવામાં આવી તેના થોડા સમય પછી, અન્ય મુસાફર મારી સીટ પર ગયો, સંપૂર્ણપણે નશામાં હતો. તેણે તેના પેન્ટને અનઝિપ કર્યા, પોતાને રાહત આપી અને મને તેના પ્રાઇવેટ પાર્ટને ખુલ્લુ રાખ્યું."

મહિલાએ ફરિયાદ કરી: મહિલાએ તેની વ્યથા વર્ણાવતા કહ્યું કે. "યુરિન કર્યા પછી, તે માણસ ત્યાં જ ઊભો રહ્યો, પોતાની જાતને ઉજાગર કરી, અને એક સહ-યાત્રીએ તેને ત્યાંથી જવાનું કહ્યું ત્યારે જ તે ખસી ગયો", મહિલાએ ફરિયાદ કરી. "મારા કપડાં, પગરખાં અને બેગ સંપૂર્ણપણે યુરિનમાં પલળી ગયાં હતાં. કારભારી મારી પાછળ સીટ પર ગઈ, તપાસ કરી કે તેમાંથી યુરિનની ગંધ આવે છે કે નહીં ત્યારબાદ તેમણે, અને મારી બેગ અને પગરખાં પર જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કર્યો હતો."

પાયજામાનો સેટ આપ્યો: જ્યારે મહિલા અને તેની સીટ યુરિનથી પલળી ગઈ, ત્યારે ક્રૂએ તેને પાયજામાનો સેટ આપ્યો. "તે લગભગ 20 મિનિટ સુધી ટોઇલેટ પાસે ઉભી રહી કારણ કે તેણી તેની ગંદી સીટ પર પાછા જવા માંગતી ન હતી. તેણીને ક્રૂ સીટ આપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણી એક કલાક સુધી બેઠી હતી અને પછી તેણીની સીટ પર પાછા ફરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું," મહિલાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે પ્રથમ વર્ગમાં ઘણી બેઠકો ખાલી હોવા છતાં, એર ઈન્ડિયાના સ્ટાફે શરૂઆતમાં તેણીને તેની અસલ સીટ પર જવાનું કહ્યું જે યુરિન વાળી હતી. તેણીને બે કલાક પછી બીજી સીટ આપવામાં આવી હતી, જ્યાં તે બાકીની ફ્લાઇટ માટે બેઠી હતી.

કસ્ટમ્સ ક્લિયર: "સ્પષ્ટપણે ક્રૂને લાગતું ન હતું કે મુશ્કેલીમાં મૂકાયેલા પેસેન્જરની સંભાળ રાખવી એ પ્રાથમિકતા છે. ફ્લાઇટના અંતે, સ્ટાફે મને કહ્યું કે તેઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે કસ્ટમ્સ ક્લિયર કરે તેની ખાતરી કરવા માટે તેઓ મને વ્હીલચેર આપશે. જોકે, વ્હીલચેર મને વેઇટિંગ એરિયામાં જમા કરાવ્યો, જ્યાં મેં 30 મિનિટ સુધી રાહ જોઈ, અને કોઈ મને લેવા ન આવ્યું. આખરે મારે જાતે જ કસ્ટમ્સ ક્લિયર કરવું પડ્યું અને જાતે જ સામાન ભેગો કરવો પડ્યો " તેણીએ કહ્યું. દરમિયાન એર ઈન્ડિયાએ પોલીસ અને રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીને ઘટનાની જાણ કરી છે. એરલાઈને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે પીડિત પેસેન્જર સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છીએ."