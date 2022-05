માંડ્યા: માંડ્યા શહેરના હલ્લાહલ્લી લેક પાસે આવેલી તમિલ કોલોનીમાં (Tamil Colony Mandya) સોમવારે એક માની ન શકાય એવી ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક માતાએ પોતાની દીકરીના મૃતદેહ (Mother Seated with Dead body) સાથે ચાર દિવસ પસાર કર્યા હતા. મૃતક 30 વર્ષની રૂપા સાથે માતા નાગમ્માએ ચાર (Four Day with Dead body) દિવસ પસાર કર્યા હતા. માતાએ પોતાની દીકરીનું મૃત્યું થઈ ગયું એ અંગેની જાણ કોઈને પણ કરી ન હતી.

સડી ગયો મૃતદેહ: સતત પડી રહેવાના કારણે ચાર દિવસમાં રૂપાનો મૃતદેહ સડી ગયો હતો. ખૂબ જ વાસ આવતી હતી. એના ઘરની બાજુમાં રહેતા પાડોશીઓને એવું લાગ્યું કે, કોઈ ઉંદર ઘરમાં મરી ગયું હશે. પણ સ્થિતિ કંઈક અલગ સામે આવી. પાડોશીઓને પછી એવી આશંકા ગઈ કે, તેમણે થોડા દિવસોથી રૂપા અને નાગમ્માને જોયા જ નથી. તેઓ ઘરની બહાર આવ્યા જ નથી. રીપેરિંગ કામ કરવા આવેલા કારીગરે ઘરનો દરવાજો તોડી નાંખ્યો અને ઘરની અંદર જોયું તો પગ નીચેથી જમીન ખસી ગઈ. આસપાસના પાડોશીઓ તથા સ્થાનિકો પણ ચોંકી ગયા હતા.

દીકરીના મૃતદેહ સાથે માતા: માતા એની દીકરીના મૃતદેહ પાસે બેસી રહી હતી. સ્થાનિકોએ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ યુદ્ધના ધોરણે દોડી આવી હતી. પછી મૃતદેહની અંતિમક્રિયા માટે પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. મૃતક રૂપા હોમગાર્ડમાં ડ્યૂટી કરતી હતી. થોડા મહિના પહેલા તેમને કોઈ કારણોસર પ્રોબેશનમાંથી પીરિયડમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવી હતી. તેમણે એક પત્ર પણ લખ્યો હતો જેમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તે કામ પર પરત આવશે. દસ વર્ષ પહેલા એમના લગ્ન થયા હતા.

દારૂની લત: પરિવારીક મુદ્દાઓને કારણે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તે પોતાના પતિ અને બે બાળકોથી અલગ થઈ ગઈ હતી. માતા અને દીકરીને છેલ્લા કેટલાક સમયથી દારૂની લત લાગી ગઈ હતી. સ્થાનિકોએ એવું કહ્યું કે, બન્ને વચ્ચે કોઈ કારણોસર ઝઘડા થયા હતા. જોકે, બન્ને ઘરમાંથી બહાર ન આવતા ચાર દિવસથી એમનો અવાજ પણ આવતો ન હતો. પોસ્ટમોર્ટમ રીપોર્ટ બાદ ખ્યાલ આવશે તે આ હત્યા છે કે આત્મહત્યા