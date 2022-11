હૈદરાબાદ: ગોવા ભારતનું એક એવું ટ્રાવેલ ડેસ્ટિનેશન છે, (Goa is one such travel destination of India) જ્યાં દરેક જણ જવા માંગે છે. ગાયનું નામ સાંભળતા જ વ્યક્તિ ઉર્જા અને તાજગી અનુભવવા લાગે છે. બાય ધ વે, ગોવાને એન્જોયમેન્ટ પ્લેસ કહેવામાં આવે તો ખોટું નહીં હોય. અહીંના બીચ ક્લબમાં રમણીય વાતાવરણ અને નાઇટલાઇફ જોઇને વારંવાર ગોવા જવાનું મન થાય છે. જો કે, જો તમે હજી સુધી ગોવા ગયા નથી, તો તમારે અહીંની મુલાકાત લેવી જ જોઈએ અને જો તમે ગોવા જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમે ખરેખર ખૂબ જ નસીબદાર છો. અહીં અમે તમને ગોવાની ટ્રીપ સાથે જોડાયેલી કેટલીક (A few things to keep in mind while going to Goa) મહત્વપૂર્ણ વાતો જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમારે એક શિખાઉ માણસ તરીકે યાદ રાખવી જોઈએ. તો આવો જાણીએ, કઈ છે આ મહત્વની બાબતો.

યોગ્ય સમય પસંદ કરો: જો તમે પહેલીવાર ગોવા જઈ રહ્યા છો, તો કદાચ તમને તેના વિશે વધુ ખબર નહીં હોય. વાસ્તવમાં, ગોવાની મુલાકાત લેવા માટે યોગ્ય સમય પસંદ કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઑક્ટોબરના મધ્યથી માર્ચના મધ્યમાં બુક કરવાનો પ્રયાસ કરો. ગોવાની મુલાકાત લેવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે. આ સમય દરમિયાન તમને ઘણી આકર્ષક ડીલ્સ મળી શકે છે. દરિયામાં ભીડ ઓછી હશે અને રહેવાની જગ્યા પણ સરળતાથી મળી જશે. સૌથી સારી વાત એ છે કે આ સમય દરમિયાન ગોવાની મુલાકાત લેવાનો ખર્ચ ઓછો હશે.

વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની મુલાકાત લો: ઓલ્ડ ગોવા 16મી અને 17મી સદી દરમિયાન બાંધવામાં આવેલી અનેક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સનું ઘર છે. બેસિલિકા ઓફ બોમ જીસસ ચર્ચ અહીંની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે અને અન્ય ઘણા સ્થળો છે જ્યાં તમે ઘણા પ્રકારના આર્કિટેક્ચરની સુંદરતા જોઈ શકો છો.

ટુ વ્હીલરનો વિકલ્પ પસંદ કરો: જો તમે ગોવાની મુલાકાત લેવા જાવ છો, તો ફોર વ્હીલરને બદલે ટુ વ્હીલરનો વિકલ્પ પસંદ કરો. આનાથી, તમે ટ્રાફિક જામ જેવી સમસ્યાઓથી બચી શકશો અને તમારા ગંતવ્યની આસપાસ સરળતાથી ફરશો. તમને જણાવી દઈએ કે ગોવામાં ટુ વ્હીલર પર મુસાફરી કરીને તમે ઘણા પૈસા બચાવી શકો છો.

સાહસિક રમતોનો આનંદ માણો: ગોવાની તમારી સફર સાહસિક રમતોનો આનંદ માણ્યા વિના અધૂરી છે. સ્કુબા ડાઇવિંગ, કાયાકિંગ, જેટ સ્કીઇંગ, વિન્ડસર્ફિંગ અને પેરાસેલિંગ અહીંની લોકપ્રિય સાહસિક રમતો છે. અલબત્ત તમને રસ ન હોય, પણ જો તમે પહેલી વાર ગોવા જઈ રહ્યા છો, તો તમારે આમાંથી ઓછામાં ઓછી એક પ્રવૃત્તિનો આનંદ માણવો જ જોઈએ.