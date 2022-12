પંજાબ: લહેરાગાગાના પટિયાંવાલી ગામના 20 વર્ષીય રણજોધ સિંહનું હૃદયરોગના હુમલાથી મોત થયાના અત્યંત દુઃખદ સમાચાર પ્રાપ્ત થયા (A Boy Died by Heart Attack in Sangrur Lehragaga) છે. જેના કારણે તેમના ગામ પટિયાવાલી, લહેરાગાગા અને સમગ્ર ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ, ઘણા દિવસો પહેલા રણજોધ સિંહનો અમેરિકાના સ્ટડી વિઝા માટે ઈન્ટરવ્યુ હતો, જેમાંથી તે પાસ થયો હતો અને સ્ટડી વિઝા આવ્યા બાદ આખા ઘરમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.

રણજોધ સિંહનું હૃદયરોગના હુમલાથી મોત: રણજોધ સિંહની ફ્લાઇટ 24 ડિસેમ્બરે હતી, જેના સંબંધમાં તે પટિયાલામાં ખરીદી કરવા ગયો હતો જ્યાં તે તેના મિત્રોને પાર્ટી આપી રહ્યો હતો. જ્યાં તેમનું હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ થયું હતું. હુમલા બાદ જ્યારે તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા ત્યારે ડોક્ટરોએ જણાવ્યું કે રણજોધ સિંહ વધુ ખુશી સહન કરી શકતા નથી, જેના કારણે હાર્ટ એટેક આવ્યો(heart attack in the hope of going to America) છે, જે એક હજારમાં એક ટકા છે.

ખુશી ઉદાસીમાં ફેરવાઈ: રણજોધ સિંહનો પરિવાર લાંબા સમયથી લહેરાગાગા વોર્ડ નંબર 13માં રહે છે પરંતુ તેમના અંતિમ સંસ્કાર ગામ પટિયાવાલી ખાતે કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે રણજોધ સિંહના વિદેશ જવાની ખુશી ઉદાસીમાં ફેરવાઈ ગઈ છે, ત્યારે સમગ્ર પરિવાર અને સંબંધીઓ આઘાતમાં છે.