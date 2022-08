કુડ્ડલોર: તમિલનાડુના કુડ્ડલોર જિલ્લામાં 13 વર્ષનો સગીર બાઇક (Accident In Tamil Nadu) ચલાવી રહ્યો હતો, ત્યારે અકસ્માતમાં ત્રણ વર્ષની બાળકીએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ અકસ્માત જિલ્લાના વિરુધાચલમ વિસ્તારના એક ગામમાં થયો હતો. ગામના શિવગુરુનો 13 વર્ષનો પુત્ર બાઇક પર પોતાના ખેતર તરફ જઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન તેણે ગામની ત્રણ વર્ષની બાળકીને ટક્કર મારી હતી. ટક્કર બાદ બાળકી બાઇકમાં ફસાઈ ગઈ અને થોડી દૂર સુધી ખેંચાઈ ગઈ, જેના કારણે માસૂમનું મોત (Baby Girl Died In The Accident) થયું હતું.

સગીરે ત્રણ વર્ષની બાળકીને મારી ટક્કર : આ ઘટના સાંભળીને બધા ચોંકી ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બાળકીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો. પોલીસે પિતા શિવગુરુ અને તેમના પુત્ર વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. પિતા શિવગુરુની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે સગીર છોકરાને કુડ્ડલોર જુવેનાઈલ કરેક્શનલ હોમમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, સ્થાનિક લોકોએ પ્રશાસનને 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છોકરાઓને બાઇક ચલાવતા રોકવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવાની માગ કરી છે.

