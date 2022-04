મેંગલુરુઃ જો તમારે ભણવું હોય તો ઉંમર આડે આવતી નથી. આનું એક દુર્લભ ઉદાહરણ ઉડુપીની એક વૃદ્ધ મહિલા છે, જેમણે 75 વર્ષની વયે મેંગ્લોર યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડી (75 Year old woman Gets PHD) કર્યું હતું. મળતી માહિતી મુજબ, ઉડુપી જિલ્લા (Udupi district from Mangaluru ) ઉષા ચડગા એક કુશળ વ્યક્તિત્વ છે. તેને બે પૌત્રો છે. તેમણે જીવન પ્રાકૃતિકતા અને વિષ્ણુના સાર્વત્રિક શબ્દના મહત્વપૂર્ણ વિષય પર શ્રી મધ્વાચાર્યના અનન્ય સિદ્ધાંતોના વિશ્લેષણ માટે મેંગ્લોર યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડી (PHD From Mangaluru University) પ્રાપ્ત કરી છે.

ઉષા ચડગાએ ત્રિવેન્દ્રમની સાંતાના પબ્લિક સ્કૂલમાં આચાર્ય તરીકે કામ કર્યું છે. તેણીની નિવૃત્તિ પછી તે એસએમએસપી સંસ્કૃત કોલેજમાં પ્રેક્ટિસ કરવા ઉડુપી આવી. સંસ્કૃત શીખ્યા પછી, તેમણે પીએચડી કરવાનું નક્કી કર્યું અને 5 વર્ષમાં પૂર્ણ કર્યું. શનિવારે, તેણે મેંગ્લુરુ યુનિવર્સિટીના 40માં દીક્ષાંત સમારોહમાં પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી.

