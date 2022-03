નવી દિલ્હી: ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના(up assembly election 2022) છ તબક્કામાં 349 વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન થયું છે. 7માં તબક્કામાં પૂર્વાંચલના 9 જિલ્લાની 54 વિધાનસભા સીટો પર આજે 7 માર્ચે મતદાન(seventh phase in UP on 7th march) થશે. આ નવ જિલ્લાઓમાં આઝમગઢ, મઉ, ગાઝીપુર, જૌનપુર, વારાણસી, સંત રવિદાસ નગર, ચંદૌલી, મિર્ઝાપુર અને સોનભદ્ર જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.

યુપીમાં છેલ્લા તબક્કાનું મતદાન

આ વખતે પૂર્વાંચલની રાજકીય પરિસ્થિતિ થોડી બદલાઈ છે. ઘણા નેતાઓએ ચૂંટણી પહેલા પક્ષ બદલીને સમીકરણો ગૂંચવી નાખ્યા છે. મહાગઠબંધનમાં પણ ફેરબદલ કરવામાં આવ્યો છે. ગત ચૂંટણીમાં ભાજપ સાથે લડેલી સુભાસપા આ વખતે સમાજવાદી પાર્ટી સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં છે. સપાએ અપના દળ સાથે પણ જોડાણ કર્યું છે. ભાજપે નિષાદ પાર્ટીને ગઠબંધનનો ભાગીદાર બનાવ્યો છે.

2017માં શું હતી સ્થિતિ

2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીના સાતમા તબક્કામાં આ 54 બેઠકોમાંથી ભાજપ અને તેના સહયોગીઓએ 36 બેઠકો પર જીત મેળવી હતી, જેમાં ભાજપને 29, અપના દળને 4 અને સુભાસપાને 3 બેઠકો મળી હતી. તે જ સમયે, સમાજવાદી પાર્ટીએ 11, બસપાને 6 અને નિષાદ પાર્ટીએ એક બેઠક જીતી છે.

613 ઉમેદવારોનું ભાવિ થશે નક્કિ

સાતમા તબક્કામાં કુલ 613 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થવાનો છે. આ તબક્કામાં VIP નેતાઓ સમાજવાદી પાર્ટીના દારા સિંહ ચૌહાણ, યોગી સરકારના પ્રધાનો અનિલ રાજભર, રવિન્દ્ર જયસવાલ, નીલકંઠ તિવારી, ગિરીશ યાદવ જૌનપુર, રમાશંકર સિંહ પટેલ, બાહુબલી ધનંજય સિંહ, મુખ્તાર અંસારીના પુત્ર અબ્બાસ, પ્રગતિશીલ માનવ સમાજ પાર્ટીના ઉમેદવારો કિસ્મત દાવ પર લાગી છે.

