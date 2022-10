ન્યૂઝ ડેસ્ક:જો તમે જિમમા જઈ રહ્યા છો, તો (Preparing for the gym)અમુક બાબતોનું ધ્યાન રાખવુ જરુરી છે. તેમા મુખ્યત્વે સારા ટ્રેનર, પરફેક્ટ જિમ, સંતુલિત આહાર આ 3 બાબતોની મદદથી તમે તમારા ધ્યેય સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકો છો. કારણ કે, ફિટનેસમાં તેમની સમાન ભૂમિકા છે. ટ્રેનર તમને યોગ્ય માર્ગદર્શન (tips before starting gym) આપે છે, એક સારું જીમ તમને વિવિધ સાધનો પૂરા પાડે છે અને સારો આહાર (exercise tips ) તમને તમારા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. જો આ 3 માંથી કોઈ એક ચૂકી જાય તો ક્યારેક આ કારણોસર પરિણામ મોડું પણ થાય છે.

જિમ પસંદગી: માત્ર દેખાવમા જિમ સારૂ હોય તે પૂરતું નથી. તેમની પાસે રહેલા સાધનો વિશે જાણવું અને પોતાના માટે સારો ટ્રેનર પસંદ કરવો વધુ જરૂરી છે. જો તમે તમારા ટ્રેનરથી સંતુષ્ટ નથી, તો એવા ટ્રેનરની શોધ કરો જે તમને સ્નાયુઓ બનાવવા અથવા વજન ઘટાડવા વિશે સાચી માહિતી આપી શકે.

આરામદાયક કપડા: જો તમે આરામ કરતાં સ્ટાઇલ વિશે વધુ વિચારો છો, તો તમે જિમમાં ખૂબ સારી રીતે વર્કઆઉટ કરી શકશો નહીં. જો તમે સ્ટાઇલ અને કમ્ફર્ટ ડ્રેસને પ્રાથમિકતા આપશો તો તે તમારા માટે સારું રહેશે. જિમમાં ખૂબ ચુસ્ત કપડાં તમારી મજાક ઉડાવી શકે છે, તેથી તમે સામાન્ય ફિટિંગ ડ્રેસ પહેરીને જિમ જાઓ. ખૂબ ઢીલા કપડાં હવે આઉટ ઓફ ફેશન છે.

તૈયારી સાથે જિમમાં જાઓ: છેલ્લે, મહત્વની બાબત એ છે કે જીમમાં કોઈના ટુવાલ અને અંગત સામાનનો ઉપયોગ ન કરવો. જ્યારે તમે જિમમાં હોવ ત્યારે તમારી સાથે ટુવાલ અને પાણીની બોટલ લાવવાની આદત બનાવો. વધુ પડતો પરસેવો થવાને કારણે પાણીની કમી થતી નથી, માટે વચ્ચે વચ્ચે પાણી પીતા રહો.

જિમમાં વપરાતા શબ્દો: જિમમાં જતા પહેલા, તમે ત્યાં વપરાતા શબ્દો (દા.ત.- કસરતના નામ, મશીનોના નામ) વિશે જાણીને પણ મુશ્કેલીથી બચી શકો છો. જેથી જ્યારે તમારો ટ્રેનર જીમમાં આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરે ત્યારે તમને મુશ્કેલી ન પડે. ટ્રેનર્સ જીમમાં જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે તેનાથી પોતાને વાકેફ કરો.

ફોનનો ઉપયોગ ટાળો: વર્કઆઉટ સેશન દરમિયાન તમારો મોબાઈલ બંધ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. જો તમે તે કરી શકતા નથી, તો ઓછામાં ઓછું તેને સાયલન્ટ મોડ પર રાખો. જેથી સતત વોટ્સએપ સાઉન્ડ તમારા મનને દર 5 મિનિટે તમારો ફોન ચેક કરવા માટે દબાણ કરશે નહીં અને તમે એકાગ્રતા સાથે કસરત કરી શકશો.