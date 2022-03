નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા અને મણિપુર જેવા (assembly election result 2022) રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ રાજ્યોમાં તેની સત્તા જાળવી રાખી (BJPs glory in four states including UP) છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ પંજાબમાં ત્રણ-ચતુર્થાંશ બહુમતી સાથે જંગી જીત (AAP won in Punjab) મેળવી છે. AAP પંજાબમાં તેના જબરદસ્ત પ્રદર્શન સાથે, 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષી શિબિરમાં નોંધપાત્ર રાષ્ટ્રીય હાજરી બનાવી છે.

કેજરીવાલે પંજાબમાં પાર્ટીના પ્રદર્શનને 'ક્રાંતિ' ગણાવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની લોકપ્રિયતા અને મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથની કલ્યાણકારી યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણને કારણે આઉટગોઇંગ સરકાર ઉત્તર પ્રદેશમાં લગભગ ત્રણ દાયકા પછી સત્તામાં પાછી આવી છે, જેણે એક 'નવો ઇતિહાસ' રચ્યો છે. આ સાથે ભાજપ માટે હોળી મનાવવાનો પ્રસંગ એક સપ્તાહ અગાઉ આવ્યો હતો. અરવિંદ કેજરીવાલની આગેવાની હેઠળની AAP દિલ્હીની બહાર અને ગોવામાં બે બેઠકો સાથે અણધાર્યા જનાદેશ સાથે વિપક્ષી છાવણીમાં તેની સ્થિતિ મજબૂત કરે તેવી શક્યતા છે. કેજરીવાલે પંજાબમાં પાર્ટીના પ્રદર્શનને 'ક્રાંતિ' ગણાવી હતી.

તમામ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું હતું

દિલ્હીમાં બીજેપી હેડક્વાર્ટર ખાતે પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું કે પરિણામ પાર્ટીના ગરીબ તરફી અને સક્રિય શાસન પર લોકોની "ખૂબ જ મજબૂત મહોર" છે. "જે લોકો ઉત્તર પ્રદેશને જાતિના પ્રિઝમથી જુએ (BJP in Uttar Pradesh Uttarakhand Goa and Manipur) છે, તેઓ તેનું અપમાન કરે છે, રાજ્યના લોકોએ 2014 થી વિકાસની રાજનીતિ માટે વારંવાર મત આપ્યા છે," ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો પણ લોકોના મૂડને જાણવાની તક હતી. ચૂંટણી સ્પર્ધામાં તમામ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું હતું.

પ્રિયંકાના જોરદાર પ્રચાર છતાં ઉત્તર પ્રદેશમાં માત્ર બે બેઠકો જ મેળવી શકી

કોંગ્રેસ, જે હવે માત્ર રાજસ્થાન અને છત્તીસગઢમાં સત્તામાં છે, તેણે પંજાબ ગુમાવ્યું અને ગાંધી ભાઈ-બહેનો, રાહુલ અને પ્રિયંકાના જોરદાર પ્રચાર છતાં ઉત્તર પ્રદેશમાં માત્ર બે બેઠકો જ મેળવી શકી. હવે કોંગ્રેસની જેમ આમ આદમી પાર્ટી પણ બે રાજ્યોમાં સત્તા પર હશે. અંતિમ પ્રવાહો અને પરિણામો અનુસાર, આદિત્યનાથ ઉત્તર પ્રદેશમાં પૂર્ણ કાર્યકાળ બાદ રાજ્યમાં સત્તા પર પાછા ફર્યા છે. ભાજપે 240 સીટો જીતી છે અને 16 સીટો પર આગળ છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપનું પ્રદર્શન એ પણ સંકેત આપે છે કે, ગયા વર્ષે COVID-19 ની વિનાશક બીજી લહેર અને ત્રણ વિવાદાસ્પદ કૃષિ કાયદાઓ સામે ખેડૂતોના વિરોધની રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પક્ષના પ્રદર્શન પર કોઈ મોટી અસર થઈ નથી.

યોગી આદિત્યનાથને 'બુલડોઝર બાબા'નું નામ આપવામાં આવ્યું

ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે રાજ્યના લોકોએ જાતિ અને ધર્મની રાજનીતિને બાયપાસ કરીને વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપ અને તેના સહયોગીઓની જીત સુનિશ્ચિત કરી છે. લખનૌમાં રાજ્ય બીજેપી હેડક્વાર્ટર ખાતે પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા, તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી વિપક્ષ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ 'ભ્રામક' ઝુંબેશને ભાજપના સુશાસનમાં વિશ્વાસ રાખનારાઓ દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી, 2022 માં ગુનેગારો અને માફિયાઓ સામે 'બુલડોઝર' ચલાવવાનો નારો આપીને બહુમતી સાથે સત્તામાં પાછા ફરેલા મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથને તેમના સમર્થકો દ્વારા 'બુલડોઝર બાબા'નું નવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજવાદી પાર્ટીએ 99 બેઠકો જીતી

UP ચૂંટણી પરિણામ, Hundred.EC

વડાપ્રધાન મોદીના સંસદીય જિલ્લા વારાણસી અને યોગીના પોતાના મતવિસ્તાર, ગોરખપુર સહિત રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં જીતથી ઉત્સાહિત, પક્ષના કાર્યકરોએ વિજય સરઘસ કાઢ્યું અને 'બુલડોઝર બાબા ઝિંદાબાદ' ના નારા લગાવ્યા, મુખ્યપ્રધાનને નવું નામ આપ્યું. ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજવાદી પાર્ટીએ 99 બેઠકો જીતી છે અને 11 પર આગળ છે. બીજેપીના સહયોગી અપના દળ (સોનેલાલ)એ 11 સીટો જીતી છે અને એક સીટ પર આગળ ચાલી રહી છે. માયાવતીની બહુજન સમાજ પાર્ટીએ 2017માં 19 સીટો જીતી હતી, પરંતુ આ વખતે માત્ર એક સીટ પર આગળ ચાલી રહી છે. ભાજપે લગભગ તમામ રાજ્યોમાં તેનો વોટ શેર વધાર્યો, જેમાં પંજાબમાં નજીવો વધારો થયો, જ્યાં તે માત્ર બે બેઠકો જીતવામાં સફળ રહી.

AAP પંજાબની ચૂંટણીમાં પકડ મજબૂત કરવામાં સફળ રહી

પંજાબમાં AAPની મજબૂત લહેરમાં ઘણા મજબૂત નેતાઓને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તેમાં શિરોમણી અકાલી દળના વડા સુખબીર સિંહ બાદલ અને તેમના પિતા પ્રકાશ સિંહ બાદલ, કોંગ્રેસના નેતા અને મુખ્યપ્રધાન ચરણજીત સિંહ ચન્ની, પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અમરિંદર સિંહ અને કોંગ્રેસના પંજાબ એકમના અધ્યક્ષ નવજોત સિંહ સિદ્ધુનો સમાવેશ થાય છે. "પહેલા આ ક્રાંતિ દિલ્હીમાં થઈ, પછી પંજાબમાં અને હવે તે આખા દેશમાં થશે," કેજરીવાલે દિલ્હીમાં પાર્ટી હેડક્વાર્ટરમાં કહ્યું.

પંજાબમાં 2017ની ચૂંટણીમાં AAPને 18 બેઠકો મળી હતી

પંજાબ ચૂંટણી પરિણામ, Hundred.EC

પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યપ્રધાન પદના ઉમેદવાર ભગવંત માને કહ્યું કે, રાજ્યના નવા મંત્રીમંડળનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ નવાશહર જિલ્લાના ખટકરકલાન ખાતે યોજાશે, જે મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ભગત સિંહનું પૈતૃક ગામ છે. પંજાબમાં 2017ની ચૂંટણીમાં AAPને 18 બેઠકો મળી હતી. AAP નેતા રાઘવ ચઢ્ઢાએ સંગરુરમાં ભગવંત માનના ભાડાના નિવાસસ્થાને પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતા કહ્યું, "આપ આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવશે. પાર્ટીએ રાષ્ટ્રીય સ્તરે કોંગ્રેસની જગ્યા લેવાનું શરૂ કર્યું.

રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું

કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું કે, 'નમ્રતાથી જનાદેશ સ્વીકારો. જેઓ જીવે છે તેમના માટે શુભકામનાઓ. કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકરો અને સ્વયંસેવકોને તેમની મહેનત અને સમર્પણ માટે અભિનંદન. અમે આમાંથી બોધપાઠ લઈશું અને ભારતના લોકોના હિતમાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું.

ગોવાના મુખ્યપ્રધાન ભાજપને જીત અપાવવામાં સફળ રહ્યા

ગોવા ચૂંટણી પરિણામ, Hundred.EC

ખંડિત જનાદેશની આગાહીને નકારીને, ગોવાના મુખ્યપ્રધાન પ્રમોદ સાવંત ભાજપને જીતવામાં સફળ થયા. ભાજપે કહ્યું છે કે, તેને મહારાષ્ટ્રવાદી ગોમંતક પાર્ટી (બે બેઠકો) અને ત્રણ અપક્ષ ધારાસભ્યો તરફથી સમર્થનના પત્રો મળ્યા છે, જેથી શાસક પક્ષ 21ના બહુમતીનો આંકડો પાર કરી શકે.

ઉત્તરાખંડમાં ભાજપે 47 બેઠકો જીતી છે

ઉત્તરાખંડ ચૂંટણી પરિણામ, Hundred.EC

ઉત્તરાખંડમાં ભાજપે 70 સભ્યોની વિધાનસભામાં 47 બેઠકો જીતી છે, જોકે આઉટગોઇંગ મુખ્યપ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામી ખાતિમામાં 6579 મતોથી હારી ગયા હતા. આ પહેલા તેઓ સતત બે વખત આ સીટ જીતી ચૂક્યા છે. પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન હરીશ રાવત કોંગ્રેસની રેખા પણ પાર કરી શક્યા ન હતા અને લાલકુઆન બેઠક પણ જીતી શક્યા ન હતા. કોંગ્રેસ રાજ્યમાં 18 બેઠકો જીતી છે અને એક પર આગળ ચાલી રહી છે.

મણિપુરમાં ભાજપે 32 બેઠકો જીતી છે

મણિપુર ચૂંટણી પરિણામ, Hundred.EC

60 સભ્યોની મણિપુર વિધાનસભામાં ભાજપે 32 બેઠકો જીતી છે. કોંગ્રેસ માત્ર 5 બેઠકો જીતી શકી હતી.