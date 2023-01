નાલંદા: બિહારના નાલંદામાં એક ખૂબ જ દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. બે પક્ષો વચ્ચેની લડાઈમાં, બદમાશોએ(5 Month Old Girl Was Beaten To Death in bihar ) 5 મહિનાની બાળકીને લાકડીઓ વડે માર મારીને મારી નાખી હતી. આ લડાઈમાં પરિવારના (Nalanda police bihar) અન્ય પાંચ સભ્યો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. જેની સારવાર પાવાપુરી વિમ્સમાં ચાલી રહી છે. મૃતકનું નામ સાઈના કુમારી છે, જે નવજાત બલિરામ પાસવાનની પુત્રી છે. ઘટના વેણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ચંદૌરા ગામની છે. ઘટના બાદ આરોપીઓ ગામ છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો. નવજાત શિશુના મોત બાદ ગામમાં તંગદિલી છવાઈ ગઈ હતી. પોલીસે ગામમાં ધામા નાખ્યા છે.

4 સભ્યો ઈજાગ્રસ્ત: ઘટનાના સંબંધમાં પરિવારજનોએ જણાવ્યું કે થોડા દિવસ પહેલા ગામમાં બે પક્ષો વચ્ચે (miscreants entered the house and beat the family )ઝઘડો થયો હતો. જેમાં યુવતીના પિતાએ દખલગીરી કરી હતી. આ જ અદાવતમાં હથિયારો સાથે સજ્જ બદમાશોએ ઘરમાં ઘુસીને પરિવારને લાકડીઓ વડે માર માર્યો હતો. મારામારીમાં પરિવારના 4 સભ્યો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. મોત બાદ ગામમાં બંને પક્ષો વચ્ચે તંગદિલીનો માહોલ છવાયો હતો. જે બાદ પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસમાં લાગી ગઈ છે અને પોલીસે ગામમાં ધામા નાખ્યા છે.

ગામમાં ચકચાર મચી: ઘટનાના સંબંધમાં એવું કહેવાય છે કે રવિવારે થયેલી લડાઈમાં પરિવારના અન્ય પાંચ સભ્યો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. જેની સારવાર પાવાપુરી વિમ્સમાં ચાલી રહી છે. તે જ સમયે, 5 મહિનાના નવજાતનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું. મૃતક બલિરામ પાસવાનની પુત્રી સાયના કુમારી છે. અન્ય ઈજાગ્રસ્ત બલીરામ પાસવાન, સરવિલા દેવી, સોની કુમારી, રમાકાંત પાસવાન સદર હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. નવજાત શિશુના મોત બાદ સમગ્ર ગામમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટના બાદ આરોપી ગામ છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો.