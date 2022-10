ન્યૂઝ ડેસ્ક: દરેક માતા પિતાનું સપનું (good parenting for kids) હોય છે કે, તેમનું બાળક તેમની દરેક (Listen to the children) વાત માને અને આપેલી પદ્ધતિને અનુસરે, પરંતુ આ માટે જરૂરી છે કે, તમે પણ તેમની નજરમાં શ્રેષ્ઠ બનો અને તેઓ તમને તેમના આદર્શ માને. આ માટે જરૂરી છે કે, માતા-પિતા બન્યા (Parents, learn these 5 habits) પછી તમારી ખરાબ આદતોને હંમેશ માટે છોડી દો અને એક સારા વ્યક્તિ બનવાનો પ્રયાસ કરો. કહેવાય છે કે, બાળકો તેમના માતા-પિતાનો પડછાયો હોય છે.

બાળક તમને જોઈ રહ્યો છે: યાદ રાખો કે બાળકો નાના હોય છે ત્યારથી તેઓ તેમના આસપાસના અને તેમના નજીકના લોકોને જુએ છે અને તેમના વર્તનને અનુસરવાનું (The child is watching you) શીખવાનું શરૂ કરે છે. મોટા બાળકો પણ આવા હોય છે અને તેમના માતા-પિતાની આદતો શીખે છે. આવી સ્થિતિમાં ક્યારેય તેમની સામે ખોટું કામ ન કરો કે કોઈની સાથે ખરાબ વર્તન ન કરો.

લડશો નહીં: ઘણા માતા-પિતા બાળકોની સામે જ લડવા લાગે છે, જેની બાળકોની માનસિકતા પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે તેમની સાથે લડવાની ના પાડો છો, તો તેઓ પણ તમારી વાત સાંભળશે નહીં અને લડતા શીખી જશે.

બાળકોની વાત સાભળો: વ્યસ્ત જીવનમાં, જો બાળક (Listen to the children) તમારી સાથે કંઈક શેર કરવા માંગે છે, તો ઘણી વખત લોકો તેની વાત સાંભળવાની ના પાડી દે છે અને તેની અવગણના કરે છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે, તમારા આ વર્તનને કારણે તેઓ તમારી વાતને અવગણતા શીખી જશે.

વસ્તુઓ વિશે વાત કરશો નહીં: જો કોઈ બાળક ભૂલ કરે તો તેને વારંવાર કહેવા કે, ઠપકો આપવાને બદલે તમે તેને સાંભળો અને તેને સાચી વાત શીખવો, તો તે હંમેશા તમારી વાત માનશે. તેથી દરેક વસ્તુને બદનામ કરશો નહીં.

તમારી જીવનશૈલીમાં સુધારો: જો માતા-પિતા કોઈ વાત પર ગુસ્સે થાય છે અથવા ચિડાઈ જાય છે, તો આ ખરાબ ટેવો બાળકોના વ્યક્તિત્વ પર અસર કરે છે અને તેઓ પણ માતાપિતાની આ આદતો શીખી જાય છે.જો તમે ઈચ્છો છો કે, બાળકો યોગ્ય સમયે જાગે અને તૈયાર રહે, તો પહેલા તમારી જીવનશૈલીમાં સુધારો કરો.