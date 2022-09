દિફૂઃ કાર્બી આંગલોંગ પોલીસે,(Karbi Anglong Police) 16 વર્ષની છોકરીના રહસ્યમય મૃત્યુમાં (Mysterious death of 16-year-old girl) સંડોવાયેલા આરોપી પિતા સહિત પરિવારના 5 લોકોની ધરપકડ (5 arrested for death of daughter) કરી છે. તેના 5 મહિનાના ભ્રૂણને ગર્ભપાત કરવા માટે સ્થાનિક મેડીકલના કેટલાક ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી, છોકરી રહસ્યમય સંજોગોમાં મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. યુવતીના પિતા સહિત પરિવારજનોએ, યુવતીને શેરડીના ખેતરમાં મૃતદેહને ગુપ્ત રીતે દાટી દીધો હતો.

ગર્ભપાત કરાવવા માટે ઈન્જેક્શન આપ્યુઃ સુનપોરા ગામના ગ્રામ્યપ્રધાન પાસેથી સૂચના મળી કે, છોકરીના પિતા અંગદ સિંહ 13 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે મૃતદેહને દફનાવીને બિહાર ગયા હતા, કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લાની બકાલિયાઘાટ પોલીસે (Karbi Anglong Police) કેસ નોંધ્યો હતો અને સિયારામ યાદવની ધરપકડ કરી હતી. ફાર્માસિસ્ટ કે જેમણે છોકરીને તેની પાંચ મહિનાની ગર્ભાવસ્થાનો ગર્ભપાત કરાવવા માટે ઈન્જેક્શન આપ્યુ હતું.

પિતાએ ગુનો કબૂલ્યોઃ ફાર્માસિસ્ટની કબૂલાતના આધારે, પોલીસે યુવતીના બે કાકા નંદલાલ અને સુમંત અને તેમની પત્નીઓ સાથે ધરપકડ કરી હતી. બિહારથી પરત ફર્યા બાદ, પોલીસે યુવતીના પિતા અંગદ સિંહની ધરપકડ કરી છે. પિતાએ ગુનો કબૂલ્યો છે, જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં, શેરડીના ખેતરમાંથી મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે દીપુ સિવિલ હોસ્પિટલમાં (Deepu Civil Hospital) મોકલી આપ્યો હતો. ધરપકડ કરાયેલા તમામ લોકોને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.