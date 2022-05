અમરાવતી (આંધ્રપ્રદેશ): ચાલુ ધોરણ 10 ની વાર્ષિક પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ (Exam malpractices in AP) આચરવા બદલ આંધ્રપ્રદેશની વિવિધ શાળાઓના ઓછામાં ઓછા 42 શિક્ષકોની (42 teachers arrested in Andra pradesh) અત્યાર સુધીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં (42 teachers suspended in Andra pradesh) આવ્યા છે. અધિકારીઓ ગેરવર્તણૂકને કેટલાક શિક્ષકો દ્વારા ઇરાદાપૂર્વકની ગેરવર્તન તરીકે જુએ છે, જેના કારણે શંકા ઊભી થઈ.

પ્રશ્નપત્રની તસવીર વોટ્સએપ પર ફરતી કરવામાં આવી: કોરોના મહામારીને કારણે છેલ્લા બે (Telugu question paper photographed and circulated on WhatsApp) વર્ષમાં પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી ન હોવાથી 27 એપ્રિલથી બે વર્ષ પછી પ્રથમ વખત ધોરણ 10 ની જાહેર પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી રહી હતી. શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓએ પ્રથમ દિવસે ગેરરીતિ શોધી કાઢી હતી જ્યારે કુર્નૂલ જિલ્લાના એક તેલુગુ પ્રશ્નપત્રની તસવીર પરીક્ષા શરૂ થયાના દોઢ કલાક પછી વોટ્સએપ પર ફરતી કરવામાં આવી હતી.

પ્રશ્નપત્ર લીક થવાની અફવા: બીજા દિવસે (હિન્દી પરીક્ષા) અને ત્રીજા દિવસે (અંગ્રેજી) સત્ય સાઈ, કુર્નૂલ અને અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ આવું જ બન્યું. “આ બધા કિસ્સાઓમાં, અમે તરત જ કેટલાક શિક્ષકોના હાથ શોધી કાઢ્યા, જેમણે કેટલાક બહારના લોકોની મદદથી, પ્રશ્નપત્ર લીક થવાની અફવા ફેલાવી. આ એક ઘોર તોફાન સિવાય બીજું કંઈ ન હતું કારણ કે પ્રશ્નપત્ર લીક થયું ન હતું પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ વચ્ચે બિનજરૂરી આશંકા પેદા કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

42 શિક્ષકોની ધરપકડ: સંબંધિત જિલ્લા કલેક્ટરે, પોલીસ સાથે મળીને, બદમાશો પર કાર્યવાહી કરી અને એપી પબ્લિક એક્ઝામિનેશન એક્ટ, 1997 હેઠળ તેમની ધરપકડ કરી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, 25 વર્ષ પહેલાં કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હોવા છતાં, ગેરવર્તણૂક સામે તેની જોગવાઈઓ હેઠળ શિક્ષકોની ધરપકડ કરનાર તે સૌપ્રથમ હતું. "અમે અત્યાર સુધીમાં 42 શિક્ષકોની ધરપકડ કરી છે અને તેમને જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં સસ્પેન્ડ કર્યા છે."

શિક્ષકો સામે કડક કાર્યવાહી: અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, તમામ જાહેર પરીક્ષાઓમાં કેટલીક ગેરરીતિઓ "સામાન્ય" હોવા છતાં, આ પ્રથમ વખત છે (first time teachers arrested) કે ભૂલ કરનાર શિક્ષકો સામે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. તમામ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને કાર્યવાહી જારી કરતી વખતે, શાળા શિક્ષણ કમિશનર એસ સુરેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં શિક્ષકોની અનધિકૃત હાજરી જેવી કેટલીક ઘટનાઓ કે જેઓ પરીક્ષા ફરજ પર ન હતા; નિરીક્ષકો અને અન્ય વ્યક્તિઓ મોબાઈલ ફોન લઈને પરીક્ષા ફરજ માટે તૈયાર; પ્રશ્નપત્રના ફોટોગ્રાફ અન્યને મોકલવાનો મામલો સામે આવ્યો છે.

શિક્ષકો દ્વારા આવા શરમજનક કૃત્યો: પાણી પુરવઠા જેવા કામો માટે વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય બહારના લોકોની જમાવટ, અન્યાયી રીતે કામ કરતા નિહિત હિત દ્વારા પ્રશ્નપત્ર લીક કરવાના વ્યક્તિગત/સામૂહિક પ્રયાસો જોવા મળે છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. "શિક્ષણ એ એક ઉમદા વ્યવસાય છે અને શિક્ષકો પાસેથી સમાજમાં રોલ મોડલ બનવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. કેટલાક શિક્ષકો દ્વારા આવા શરમજનક કૃત્યો માત્ર શિક્ષણ સમુદાયની જ નહીં પરંતુ (શિક્ષણ) વિભાગ અને સમગ્ર રાજ્યની બદનામી લાવી રહ્યા છે.