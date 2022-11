ન્યૂઝ ડેસ્ક: માતા-પિતા માટે શાળામાં સારું પ્રદર્શન કરનાર (Some tips to motivate your child to study) બાળક એક અલગ જ આરામ અને ખુશી આપે છે. જો તમારા બાળકો કોઈ કારણસર સારું પ્રદર્શન નથી કરી રહ્યા અને તમે તેમના (study tips for exams) પેપર અથવા તેમના ગ્રેડ વિશે ચિંતિત છો, તો તમે તમારા બાળકને અભ્યાસ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી શકો છો અને બાળકના માર્કસ પણ સુધારવામાં મદદ કરી શકો છો. માતાપિતા તરીકે, તમારી જવાબદારી બને છે કે, તમે આમ ન કરવા પાછળનું કારણ શોધી કાઢો અને બાળકને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તેને કંઈક અસર થઈ શકે છે અને તે અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતો નથી. ચાલો જાણીએ કે, બાળકના ગુણ પર શું અસર થઈ શકે છે અને તમે તેને સુધારવા માટે શું કરી શકો.

સમયનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરો: સમયનું સંચાલન કરવામાં તેમને મદદ કરો: ઘણી વખત બાળકની આખી દિનચર્યા માતા-પિતાના (parenting tips) હિસાબે નક્કી કરવામાં આવે છે અને તેમને વધારાની પ્રવૃત્તિઓ કરવાથી સમય મળતો નથી, જેના કારણે બાળકને અભ્યાસ માટે સમય મળતો નથી. આ પરિસ્થિતિમાં સમયનું સંચાલન કરવામાં તેમને મદદ કરો.

તેમની સાથે ઊભા રહો: કેટલીકવાર (Some tips to motivate your child to study) બાળક કોઈ વસ્તુથી ખલેલ અનુભવે છે અને વાંચવામાં અસમર્થ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં તેમની સાથે ઊભા રહેવાથી તેમને ઘણું પ્રોત્સાહન મળે છે.

તેમનું મનોબળ વધારવું: બાળકોને (Tips to improve child marks) એકબીજા સાથે સરખાવશો નહીં અને જો બીજા કોઈના સારા નંબર આવ્યા હોય તો તેમના જેવું પ્રદર્શન કરવાનું કહેશો નહીં અને કંઈક સારું કહીને પ્રોત્સાહિત કરો.

તેમને સ્વ અભ્યાસ કરવામાં મદદ કરો: તેમના નબળા વિષયો પર ધ્યાન આપો (Tips to improve child grades) અને તેમને અભ્યાસની યોજના બનાવવામાં મદદ કરો જેથી તેઓ સારા માર્કસ મેળવી શકે.