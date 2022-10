ઈન્દૌર(મધ્ય પ્રદેશ): ઈન્દૌરના રાજેન્દ્ર નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. (three minor girls ate poison together in indore )સ્કૂલ બંક કરીને સિહોરથી ઈન્દૌર આવેલા 3 સગીરાઓએ એકસાથે ઝેર ખાઈને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ ઘટનામાં 2 સગીર છોકરીઓના મોત થયા છે, જ્યારે એક હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. ખાસ વાત એ છે કે ત્રણેય યુવતીઓની આત્મહત્યા પાછળનું કારણ અલગ છે. જોકે પોલીસે ત્રીજી યુવતીના નિવેદનના આધારે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. તે જ સમયે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે શનિવારે CM શિવરાજ ઇન્દોરના પ્રવાસ પર હશે. મામાની મુલાકાત પહેલા શહેરમાં 3 ભત્રીજીઓએ ઝેર પીને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

બેની હાલત નાજુક: ઈન્દૌરના રિજનલ પાર્કમાં પારિવારિક વિવાદમાં 3 છોકરીઓએ ઝેરી પદાર્થ ખાઈ લીધાનો ખૂબ જ સનસનાટીભર્યો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. (Indore suicide case)બીજી તરફ મામલાની માહિતી મળતા જ રાજેન્દ્ર નગર પોલીસ સ્ટેશન ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયું હતું. ઘટના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ પોલીસની એક ટીમ વિદ્યાર્થિનીઓના નિવેદન લેવા હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. જ્યાં એક યુવતી નિવેદન આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં હતી. જ્યારે બેની હાલત નાજુક હતી જ્યારે બે બાળકીઓના સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યા છે.

શાળામાં સાથે અભ્યાસ: વાસ્તવમાં સિહોર અને આષ્ટા આસપાસના અલગ-અલગ વિસ્તારમાં રહેતી મૂળ 3 યુવતીઓ એક જાણીતી શાળામાં સાથે અભ્યાસ કરતી હતી. આ તમામ લોકો શાળાએ જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળી બસમાં ઈન્દૌર પહોંચી હતી.

મામલાની તપાસ: ત્રણેય અહીં ઈન્દૌરના પ્રાદેશિક ઉદ્યાનમાં પહોંચ્યા હતા. થોડો સમય નાસભાગ કર્યા બાદ ત્રણેયએ ઝેરી દવા ગટગટાવી લીધી હતી. આ પછી, બે વિદ્યાર્થીઓની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, જ્યારે એક કિશોરીની સ્થિતિ સારી હતી, જ્યાં તેણીએ ત્રણેય ઝેરી પદાર્થના સેવન વિશે જણાવ્યું હતું.

ઝેરી પદાર્થ: આ માહિતી મળતાં જ ડોક્ટર્સ પણ ચોંકી ગયા હતા. એક કિશોરીએ જણાવ્યું હતુ કે, "પારિવારિક વિવાદને કારણે એક છોકરીએ ઝેર પી લીધું, બીજી તેના મિત્રથી નારાજ થઈ અને ત્રીજીએ તેના બંને મિત્રોને ઝેરી પદાર્થ ખાતા જોઈને તેનું સેવન કર્યું." ઘટનાની માહિતી મળતા જ રાજેન્દ્ર નગર પોલીસ સ્ટેશન મામલાની તપાસમાં લાગી ગયું હતું. યુવતીઓ અને તેના પરિવારજનોના નિવેદનના આધારે જ પોલીસ તપાસ કરીને કંઈક કહેશે. રાજેન્દ્ર નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એડિશનલ પોલીસ કમિશનર જયવીર ભદૌરિયાનું કહેવું છે કે, "સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."