નવી દિલ્હી : 8 ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશો, 97 નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને સશસ્ત્ર દળોના 92 ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ સહિત દેશની 197 અગ્રણી હસ્તીઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખુલ્લો પત્ર લખ્યો(197 celebrities wrote an open letter in support of PM Modi) છે. આ પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, દેશમાં એક ચોક્કસ એજન્ડા હેઠળ જે પક્ષપાતી રાજનીતિ થઈ રહી છે તેને સ્વીકારી શકાય નહીં અને દેશભરમાં હિંસા પર રાજનીતિ કરનારા લોકોને ખુલ્લા(demanded to expose those who do politics on violence) પાડવામાં આવે.

197 અગ્રણીઓએ લખ્યો પત્ર - દેશની 197 અગ્રણી હસ્તીઓનો આ ખુલ્લો પત્ર 108 ભૂતપૂર્વ અમલદારો દ્વારા તાજેતરમાં લખવામાં આવેલા પત્રનો જવાબ હોવાનું માનવામાં આવે છે. લાંબા સમયથી અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં દેશની સેવા કરનારા આ 197 લોકોના હસ્તાક્ષરવાળા પત્રમાં હિંસા પર રાજનીતિ કરનારા લોકોને ખુલ્લા પાડવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. પત્રમાં સ્વ-શૈલીના બંધારણીય આચાર જૂથ - CCG દ્વારા પીએમ મોદીને લખવામાં આવેલા તાજેતરના પત્રનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. થોડા દિવસો પહેલા 108 પૂર્વ નોકરિયાતોએ વડાપ્રધાનને પત્ર લખીને મૌન તોડવા અને નફરતની રાજનીતિને ખતમ કરવા માટે પગલાં ભરવાની અપીલ કરી હતી છે.

પત્ર લખનારાઓમાં કોનો કોનો થાય છે સમાવેશ - 108 ભૂતપૂર્વ અમલદારોના પત્રને એજન્ડા હેઠળ પક્ષપાતી રાજકારણનો પર્યાય ગણાવતા, દેશના 197 મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓએ શનિવારે પત્ર લખ્યો છે. જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે કેટલાક લોકો દેશમાં હિંસાના નામે માત્ર રાજનીતિ કરવામાં જ લાગેલા છે. ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશો, નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને સશસ્ત્ર દળોના ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીને લખેલા ખુલ્લા પત્રમાં, પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પછીની હિંસા પર સીસીજીના મૌનની ટીકા કરતા, કહેવામાં આવ્યું છે કે આ મૌન તેમના વલણ અને ઇરાદાને અસર કરે છે. આ મુદ્દાઓ પ્રત્યેના તેમના ઉદ્ધત અને બિન-સૈદ્ધાંતિક અભિગમને છતી કરે છે.

હિંસાની ઘટનાઓ પર જૂથના મૌન અંગે ઉઠાવવામાં આવ્યા પ્રશ્નો - પત્રમાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને નવી દિલ્હીમાં રામ નવમી, હનુમાન જયંતિ અને અન્ય તહેવારો દરમિયાન નીકળેલી શોભાયાત્રાઓ દરમિયાન હિંસાની ઘટનાઓ અંગે જૂથના મૌનની ટીકા કરવામાં આવી છે. સીસીજીના સભ્યો પર દેશ અને સમાજને વિભાજીત કરવા અને નબળા પાડવા સહિતના અનેક ગંભીર આરોપો મુકવામાં આવ્યા છે.

કઇ બાબતની કરાઇ અપીલ - ભારતની એકતા અને અખંડિતતા માટે દરેકને સાથે આવવાની હિમાયત કરતા પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે, સંબંધિત નાગરિકો, નિહિત હિતોની આ ઘૃણાસ્પદ છેડછાડની નિંદા કરીએ છીએ અને દેશના તમામ યોગ્ય વિચાર ધરાવતા નાગરિકોને આ લોકો સાથે હાથ મિલાવવાનું આહ્વાન કરીએ છીએ." પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, દેશની જનતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે છે અને તાજેતરમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામોએ ફરી એક વખત તે સાબિત કરી દીધું છે, પરંતુ સ્વયંભૂ બંધારણીય આચાર જૂથની જેમ વર્તે છે. સરકાર આવા ઝુંબેશ ચલાવતી રહે છે જેથી લોકોનો અભિપ્રાય ઉશ્કેરવામાં આવે. વાસ્તવિકતા એ છે કે ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં સાંપ્રદાયિક હિંસાની ઘટનાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જેની લોકો દ્વારા પ્રશંસા પણ થઈ છે. પત્રમાં પશ્ચિમી દેશોમાં CCG અને મીડિયા અને વિવિધ એજન્સીઓની ભાષામાં સમાનતા પર પણ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.