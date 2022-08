ઝારખંડ : એડીજે ફોરેસ્ટ દુર્ગેશ ચંદ્ર અવસ્થીની કોર્ટે ભરનો પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ડાયન બિસાહીના આરોપમાં બે મહિલાઓની હત્યાના કેસની સુનાવણી(Hearing of women s murder case) કરી છે. આ કેસમાં 19 મહિલાઓને દોષિત ઠેરવી (19 women found guilty in case of murder of a woman)આજીવન કેદ અને 25, 000 રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારી હતી. દંડની રકમ ન ભરે તો વધુ બે વર્ષની જેલ થઈ શકે છે. જેમાં સરકાર પક્ષે અધિક સરકારી વકીલ મોહમ્મદ જાવેદ હુસૈન રજૂઆત કરી રહ્યા હતા.

19 લોકોની ધરપકડ - ગુમલા જિલ્લાના ભરનો બ્લોકમાં સ્થિત કરંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કરૌંદાજોર ટુકુટોલી ગામમાં 9 વર્ષ પહેલા 11 જૂન 2013ના રોજ આ ઘટના બની હતી. જેમાં ડાયણ બિસાહીના આરોપમાં બે મહિલાઓ બ્રિજનિયા ઈન્દવાર અને ઈગ્નાસિયા ઈન્દવારની સામૂહિક હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં દોષિત ઠરાયેલા આરોપીઓમાં ભાલેરિયા ઈન્દવાર, ઈમિલિયા ઈન્દવાર, કારિયા દેવી, જરાલ દિતા ઈન્દવાર, માંગરી દેવી, ખિસ્તીના ઈન્દવાર, ચિંતામણિ દેવી, વિનીતા ઈન્દવાર, જ્યોતિ ઈન્દવાર, માલતી ઈન્દવાર, ગેબ્રેલા ઈન્દવાર, રિજીતા ઈન્દવાર, મોનિકા ઈન્દવાર, નીલમ ઈન્દવાર, સુશીલા ઈન્દવાર, કુરમેલા ઈન્દવાર, લલિતા ઈન્દવાર અને રોસાલિયા ઈન્દવાર જેમની સામે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.

હત્યાના કેસમાં ધરપકડ - બે લોકોની હત્યા કર્યા પછી, પોલીસે બીજા જ દિવસે 12 જૂન 2013 ના રોજ તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી અને તેમને જેલમાં મોકલી દીધા હતા. નોંધવામાં આવેલી એફઆઈઆર મુજબ, 11 જૂન, 2013ના રોજ, જે દિવસે બંનેની હત્યા કરવામાં આવી હતી, લોકોએ એક મીટિંગ કરી હતી અને યુવકના મૃત્યુ માટે બ્રિજાનિયા ઈન્દવાર અને ઈગ્નાસિયા ઈન્દવારને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા. આ પછી બંને મહિલાઓને જાહેર દરબારમાં બોલાવી લાકડીઓ વડે માર માર્યો હતો.