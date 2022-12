બિહાર: જેહાનાબાદના ગણૌરી પાસવાને (50) ભોલે બાબા સુધી પહોંચવા માટે પહાડની છાતી ફાડીને શ્રદ્ધાની સીડી (Ladder made by cutting mountain in Jehanabad) બનાવી છે. પહાડ પર 1500 ફૂટ ઉંચી સીડી (1500 feet high ladder made by cutting mountain)બનાવવા માટે ગણૌરી આઠ વર્ષ સુધી હથોડી અને છીણી વડે દિવસ-રાત કામ કર્યુ હતુ. તેના સમગ્ર પરિવારે પણ આમાં સહકાર આપ્યો હતો. હુલાસગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જરુ બનવરિયા ગામ પાસે ઊંચી ટેકરી પર સ્થિત બાબા યોગેશ્વર નાથ મંદિર સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે, ગણૌરીએ જાતે જ સીડી બનાવવાનું નક્કી કર્યું અને આ કામ પૂર્ણ કર્યું હતુ.

1500 ફૂટ ઊંચા પહાડની ટોચ સુધી બાંધવામાં આવેલ સીડીઃ આખી દુનિયા દશરથ માંઝીને ઓળખે છે, જે પહાડી વ્યક્તિએ પહાડ કાપીને પોતાની પત્ની માટે રસ્તો બનાવ્યો હતો. તેમના પગલે પગલે જહાનાબાદ જિલ્લાના ગણૌરી પાસવાને તેમની પત્ની સાથે 1500 ફૂટ ઊંચા પર્વતની ટોચ સુધી હથોડી અને છીણી વડે ખડકને કાપીને શ્રદ્ધા માટે પગલાં ભર્યા હતા. પર્વત પર ભગવાન યોગેશ્વરનાથનું મંદિર છે. અહીં પહોંચવા માટે હવે બે બાજુથી સરળ રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે. માઉન્ટેન મેનને પોતાનો આદર્શ માનનાર ગણૌરી પાસવાને આઠ વર્ષમાં લગભગ 400 સીડીઓ બનાવી છે. પોતાના પરિવાર સાથે મળીને ગણૌરી પાસવાને આ ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે.

સીડીની ટોચ પર પહોંચ્યા વિના મુશ્કેલ માર્ગને સરળ બનાવ્યોઃ ગણૌરી હુલાસગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જરુ બનવરિયા ગામ પાસે ઊંચી ટેકરી પર સ્થિત બાબા યોગેશ્વર નાથ મંદિરમાં ભજન કીર્તન માટે જતી હતી. કલાકોની મહેનત પછી તેઓ ત્યાં પહોંચી શક્યા હતા. ઘણી વખત તેઓ કાંટા અને તીક્ષ્ણ પથ્થરોથી ઘાયલ પણ થયા હતા. મહિલાઓ સુધી પહોંચવું વધુ મુશ્કેલ હતું. આ જોઈને ગણૌરી પાસવાને બાબા યોગેશ્વર નાથ ધામનો રસ્તો સુગમ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

પહાડ સુધી પહોંચવા માટે એક નહીં પરંતુ બે રસ્તા બનાવ્યાઃ પહાડ સુધી સરળતાથી પહોંચવા માટે ગણૌરીએ પથ્થરો કાપીને સીડીઓ બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતુ. મંદિર સુધી પહોંચવા માટે એક નહીં પરંતુ બે રસ્તા બનાવ્યા હતા. એક રસ્તો જારૂ ગામથી અને બીજો બનવારીયા ગામમાંથી બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કામ તેમણે લગભગ આઠ વર્ષમાં લોકોના સહકાર અને તેમના સમગ્ર પરિવારના શ્રમથી પૂરું કર્યું હતુ.

ગણૌરી એક સમયે ટ્રક ડ્રાઈવર અને મેસન હતી: ગણૌરી પાસવાન એક સમયે ટ્રક ડ્રાઈવર હતી. જ્યારે તેણે ડ્રાઈવર છોડી દીધો, ત્યારે તેણે ઘરોમાં ચણતર તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતુ. રજાઓમાં ઘરે આવતા ત્યારે લોકસંગીત અને ગાયનમાં ઊંડો રસ લેતા. જરુ ગામડાના ગાયક મંડળ સાથે ભજન કીર્તન માટે બાબા યોગેશ્વર નાથના મંદિરે બાનવારીયા ગામ પાસે જતો હતો. લોકો સખત મહેનત કરીને ત્યાં પહોંચી શક્યા હતા. તેથી જ તેણે મનમાં સંકલ્પ લીધો કે તે બાબા યોગેશ્વર નાથ ધામની યાત્રાને દરેક પરિસ્થિતિમાં સરળ બનાવશે. અહીંથી જ પથ્થરો કાપીને સીડીઓ બનાવવાની શરૂઆત થઈ હતી.

ગણૌરી પણ મૂર્તિઓ શોધે છે: ગણૌરી પાસવાનની બીજી વિશેષતા છે. તે પર્વતની તળેટીમાં જઈને જૂની મૂર્તિઓ પણ શોધે છે. ત્યારબાદ તે મૂર્તિઓને યોગેશ્વરનાથ મંદિરના માર્ગ પર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. ભગવાન બુદ્ધની છ ફૂટ વિશાળ કાળા પથ્થરની પ્રતિમા પણ મળી આવી હતી. તેનો ઉલ્લેખ ઈતિહાસના પાનાઓમાં નોંધાયેલો છે. ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન બનાવવા માગતા ગણૌરી પાસવાન કહે છે કે તેમને ખબર નથી કે તેમને આટલી શક્તિ ક્યાંથી મળે છે. જેના કારણે તે હથોડી અને છીણી વડે રાત-દિવસ પહાડોમાં ખોવાઈ જતો હતો. હવે એક જ ઠરાવ છે કે યોગેશ્વરનાથ મંદિરને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ કામમાં પત્ની અને પુત્રનો પૂરો સહયોગ મળી રહ્યો છે.

"2014 થી, તેઓ અહીં સીડીઓ બનાવવાના કામમાં રોકાયેલા છે. આઠ-દસ સીડીઓ બનાવવાની બાકી છે. તે ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરશે. મારી પત્ની અને બાળકો પણ આમાં સહકાર આપે છે. એક માત્ર ઉદ્દેશ્ય બાબાનો રસ્તો બનાવવાનો છે. ધામ સરળ છે." - ગણૌરી પાસવા