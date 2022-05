જયપુર: જોધપુર ન્યુસન્સ કેસમાં પોલીસે અત્યાર (Jodhpur violence) સુધીમાં 150 લોકોની ધરપકડ કરી છે (150 arrested in jodhpur nuisance case) આ સાથે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 17 FIR (17 FIR in jodhpur nuisance case) નોંધવામાં આવી છે. ડીજીપી એમએલ લાથેર પોલીસ હેડક્વાર્ટરથી આખા એપિસોડ પર સતત નજર રાખી (special team sent to jodhpur to maintain law and order) રહ્યા છે. આ સાથે જોધપુરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અને ફિલ્ડમાં તૈનાત પોલીસકર્મીઓને દિશા-નિર્દેશ આપવા માટે જયપુરથી મોકલવામાં આવેલા પોલીસ અધિકારીઓ પાસેથી પણ રિપોર્ટ લેવામાં આવી રહ્યો છે.

50થી વધુ આરોપીઓ જેલ હવાલે: ડીજીપી એમએલ લાથેરે જણાવ્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 150 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેમાં અલગ-અલગ કેસમાં 20 લોકોને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે. 17 FIR નોંધવામાં આવી છે. જ્યારે 130 જેટલા લોકોની શાંતિ ભંગ બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તેઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. મોડી સાંજ સુધી જામીન અરજીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં કોર્ટે 50થી વધુ આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. 50થી વધુ આરોપીઓને જેલ હવાલે કરાયા હતા.

અથડામણમાં નવ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ: પોલીસ દ્વારા 4 FIR દાખલ કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર એપિસોડ અંગે સામાન્ય જનતા વતી 8 FIR નોંધવામાં આવી છે. આ અથડામણમાં નવ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા છે, જેમાં કોઈની હાલત ગંભીર નથી અને તમામ સુરક્ષિત છે. તેમજ 3 લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, જેમની સારવાર ચાલી રહી છે, જો કે ત્રણેય ખતરાની બહાર હોવાનું કહેવાય છે. ડીજીપીએ સામાન્ય લોકોને શાંતિ જાળવવા, અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અને પોલીસ અધિકારીઓને અફવાઓ અંગે તાત્કાલિક જાણ કરવા અપીલ કરી છે.

સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે બદમાશોની ઓળખ: ડીજીપી એમએલ લાથેરે કહ્યું કે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે બદમાશોની ઓળખ કરવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમજ સોમવારની રાત્રે અને મંગળવારે સવારે જે ગરબડ થઈ હતી તેમાં એક જ જૂથના લોકો સામેલ હતા કે પછી અલગ-અલગ જૂથના લોકો હતા તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સોમવારે રાત્રે ખળભળાટ પછી પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ મંગળવારે સવારે કાવતરાના ભાગરૂપે, બદમાશોએ ભેગા થઈને પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો કર્યો અને હંગામો મચાવ્યો. બદમાશો ગમે તે હોય, તેમને કોઈ પણ સંજોગોમાં બક્ષવામાં આવશે નહીં.

જવાબદાર અધિકારીઓને જોધપુર મોકલવામાં આવ્યા: જોધપુરમાં રમખાણો બાદ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ હેડક્વાર્ટરથી વિશેષ અધિકારીઓની એક વિશેષ ટીમને જોધપુર રવાના કરવામાં આવી છે. ADG કાયદો અને વ્યવસ્થા હવા સિંહ ઘુમરિયા, ADG સંજય અગ્રવાલ, DIG રાહુલ પ્રકાશ સહિત એક ડઝનથી વધુ અધિકારીઓને જોધપુર મોકલવામાં આવ્યા છે. જેમાં એડિશનલ એસપી, ડીએસપી અને ઈન્સ્પેક્ટર રેન્કના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ટીમ વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવશે.