રાંચીઃ ઝારખંડ માટે રવિવારનો દિવસ ખૂબ જ ખરાબ રહ્યો. રાજ્યના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં 7 બાળકોના મોત (7 died in Jharkhand) જ્યારે 7 બાળકની શોધખોળ ચાલુ છે. આ અકસ્માતો પલામુ, હજારીબાગ, કોડરમા અને ચત્રામાં થયા છે. તમામ બાળકોના ડૂબી જવાથી મોત થયા છે. પીડિત પરિવારોની હાલત કફોડી છે.

પલામુની ગ્રેફાઇટ ખાણોમાં 3 બાળકો ડૂબી ગયાઃ પલામુના સાતબરવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગ્રેફાઇટની ખાણોમાં ડૂબી જવાને કારણે પલામુમાં 3 બાળકોના મોત થયા છે. ત્રણેય બાળકો સાતબરવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના તાબરના રહેવાસી હતા. ગ્રામજનોની મદદથી પોલીસે ત્રણેય મૃતદેહોને ખાણમાંથી બહાર કાઢીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે એમએમસીએચમાં મોકલી આપ્યા છે. આ ઘટના રવિવારે સાંજે બની હતી.

આ પણ વાંચોઃ મુનાવર ફારુકીના હૈદરાબાદ શોમાં થયો હોબોળો, પાલીસે કસ્ટડીમાં લીધા

મળતી માહિતી મુજબ, પલામુના સાતબરવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના તબરના કેટલાક બાળકો રમવા માટે ગૌરામાં ગ્રેફાઇટ ખાણમાં ગયા હતા. મન્નુ, 11 વર્ષનો અમન અખ્તર, 10 વર્ષનો અકમલ, 13 વર્ષનો આસિફ ખાણમાં રમવા ગયા હતા. આ ક્રમમાં અકમલ ખાણના પાણીમાં નહાવા ગયો હતો. અકમલ નહાતી વખતે ડૂબવા લાગ્યો. આસિફ અને અમન અકમલને બચાવવા ગયા, પરંતુ તેઓ પણ ફસાઈ ગયા. જેના કારણે ત્રણેય ડૂબી ગયા (7 children died in Jharkhand ) હતી.

આ પણ વાંચોઃ ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે કરી રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન રામોજી રાવ સાથે મુલાકાત

ત્રણેય ડૂબી ગયા બાદ મન્નુ ગામમાં દોડી ગયો હતો અને સમગ્ર ઘટના અંગે ગ્રામજનોને જાણ કરી હતી. ઘટનાની જાણકારી મળ્યા બાદ ગ્રામજનો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં ત્રણેયના મોત થઈ ચૂક્યા હતા. ગ્રામજનોએ કોઈક રીતે બે બાળકોના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યા હતા. ત્રીજા બાળકના મૃતદેહને બહાર કાઢવા માટે સાતબરવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મુરમાથી બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ઘટના બાદ ગામમાં શોકનો માહોલ છે. ચારેય એક જ શાળામાં ભણ્યા અને ગાઢ મિત્રો હતા.

હજારીબાગમાં ત્રણ બાળકોના મોત: જ્યારે હજારીબાગના મુફાસિલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના મેરુના હજારીબાગના રેહડા ડેમમાં ડૂબી જવાથી ત્રણ બાળકોના મોત થયા છે. આ અકસ્માત રવિવારે સાંજે 4 વાગ્યે થયો હતો. ત્રણેય બાળકોની ઉંમર 12 થી 13 વર્ષની વચ્ચે હતી. માહિતી મળતાં જ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ડેમના કિનારે પહોંચી ગયા હતા અને બાળકોને બહાર કાઢવાનું શરૂ કર્યું હતું.

બે બાળકોની ઓળખ અજય પ્રસાદના પુત્ર અંશુ રાજ અને સુરેશ રામના પુત્ર દેવેશ કુમાર તરીકે થઈ છે. લગભગ એક કલાકની મહેનત બાદ ત્રીજા બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેની ઓળખ રઘુ રજક, પિતા રાજીવ રજક તરીકે થઈ છે. ત્રણ બાળકોના મોત બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છે.

કોડરમામાં એક બાળકનું મોત: બીજી તરફ કોડરમા (One child died due to drowning in Koderma ) જિલ્લાના લોકાઈ ગોસાઈ ટોલામાં કોડરમામાં ડૂબી જવાથી એક બાળકનું મોત થયું છે. સાથે જ સ્થાનિક લોકોની મદદથી તળાવમાં ડૂબેલા 3 બાળકોને બચાવી લેવાયા છે. રમતી વખતે આ અકસ્માત થયો હતો.