નવી દિલ્હી: કૉંગ્રેસના 137માં સ્થાપના દિવસના (137th founding day of Congress)સંબોધન દરમિયાન કૉંગ્રેસના વચગાળાના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે ઈતિહાસને ખોટો બનાવવામાં (History is being made wrong ) આવી રહ્યો છે.

સમાજના બિનસાંપ્રદાયિક ફેબ્રિક પર તબાહી મચાવી

સોનિયાએ વધુમાં કહ્યું કે, 'નફરત અને પૂર્વગ્રહમાં બંધાયેલી વિભાજનકારી વિચારધારાઓ ('Divisive ideology bound by hatred and prejudice)અને જેની આપણી આઝાદીની ચળવળમાં કોઈ ભૂમિકા ન હતી, તે હવે આપણા સમાજના બિનસાંપ્રદાયિક ફેબ્રિક પર તબાહી (Wreaked havoc on secular fabric )મચાવી રહી છે.

કૉંગ્રેસ આ વિનાશક શક્તિઓ સાથે લડશે

તેઓ પોતાને એવી ભૂમિકા આપવા માટે ઇતિહાસનું પુનઃલેખન કરી રહ્યા છે જેના તેઓ લાયક નથી," તેમણે કહ્યું. આપણી સંસદીય લોકશાહીની શ્રેષ્ઠ પરંપરાઓને જાણી જોઈને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. કૉંગ્રેસ આ વિનાશક શક્તિઓ સાથે લડશે.

અખિલ ભારતીય કૉંગ્રેસ સમિતિ

અગાઉ મંગળવારે સવારે, જ્યારે સોનિયા ગાંધી અહીં અખિલ ભારતીય કૉંગ્રેસ સમિતિના (All India Congress Committee)મુખ્યાલયમાં પાર્ટીનો ધ્વજ ફરકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક સ્તંભ પરથી ધ્વજ નીચે પડી ગયો. આ પછી, એક ઝડપી પ્રતિક્રિયામાં, ગાંધીએ પાર્ટીના ખજાનચી પવન બંસલ અને મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ સાથે ધ્વજ હાથમાં લીધો અને તેને થોડીવાર માટે હાથમાં પકડી રાખ્યો.

કૉંગ્રેસનો એક કાર્યકર ધ્વજ લગાવવા માટે થાંભલા પર ચઢ્યો

બાદમાં કૉંગ્રેસનો એક કાર્યકર ધ્વજ લગાવવા માટે થાંભલા પર ચઢ્યો હતો. કૉંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને અન્ય પાર્ટી હેડક્વાર્ટરમાં હાજર હતા.

