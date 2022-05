શ્રીનગર: મે 2022ના પ્રથમ 20 દિવસમાં કાશ્મીર ઘાટીમાંથી 11 યુવકો ગુમ (young man missing from Kashmir Valley) થયા છે. આ માહિતી એક રિપોર્ટમાં (11 KASHMIRI YOUTH MISSING IN MAY SO FAR) સામે આવી છે. પુલવામા જિલ્લાના અરબલ વિસ્તારમાંથી માસ્ટર ઓફ સાયન્સ (MSc) અને બેચલર ઓફ એજ્યુકેશન (B.Ed) ડિગ્રી સાથે સ્નાતક થયેલો યુવક ઈરફાન અહેમદ મલિક છેલ્લા છ દિવસથી ગુમ છે. પરિવારે તેના પરત આવવા માટે અપીલ કરી છે. તેવી જ રીતે પુલવામા જિલ્લાના દરબાગામ ગામના નઝીર અહેમદ બટ્ટનો પુત્ર ફઝીલ અહેમદ બટ્ટ 14 મેના રોજ ઘરેથી નીકળ્યો (11 youth missingકાશ્મીર ખીણમાંથી યુવકો ગુમ,) હતો અને પાછો આવ્યો ન હતો. ફાઝીલ માર્યા ગયેલા આતંકવાદી ઝાહિદ અહેમદ ઉર્ફે જાહિદ ટાઈગરનો નાનો ભાઈ છે. જાહિદ અહેમદ થોડા વર્ષો પહેલા સુરક્ષા દળો સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો હતો.

યુવાનોને આતંકવાદના રસ્તે જતા અટકાવ્યા: પુલવામા જિલ્લાના ગોદુરા વિસ્તારના ગુલામ કાદિર વેગાનો 18 વર્ષીય પુત્ર જુનૈદ અહેમદ પણ આ મહિનાની 13 તારીખથી ગુમ છે. તેના પરિવારે પણ તેને ઘરે પરત ફરવાની અપીલ કરી છે. જોકે સત્તાવાર સૂત્રોએ પુષ્ટિ કરી છે કે, તેમને ગુમ થયાના અહેવાલ મળ્યા છે અને તેઓ યુવકને શોધવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં, ખીણમાં પોતાના ઘરેથી ગુમ થયેલા યુવાનોના ઘણા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે, જેમાંથી મોટાભાગના યુવાનોએ આતંકવાદનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. આતંકવાદીઓની એકંદર સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હોવા છતાં, સ્થાનિક યુવાનોના આતંકવાદમાં જોડાવાનું વલણ સારા સંકેત તરીકે જોવામાં આવતું નથી. અધિકારીઓ સ્થાનિક યુવાનોને આતંકવાદથી દૂર રહેવા અપીલ કરી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં સુરક્ષા દળોએ ઘણા યુવાનોને આતંકવાદના રસ્તે જતા અટકાવ્યા છે.

ઘણા યુવાનો ઘરે પરત ફર્યા ન હતા: દરમિયાન, સત્તાવાર અહેવાલો અનુસાર, 2022 (જાન્યુઆરી-માર્ચ) ના પ્રથમ ત્રણ મહિનામાં કાશ્મીરમાં વિદેશી આતંકવાદીઓની સંખ્યામાં તીવ્ર વધારો થયો છે. સત્તાવાર આંકડાઓ અનુસાર, દક્ષિણ કાશ્મીરમાં 87, ઉત્તર કાશ્મીરમાં 65 અને મધ્ય કાશ્મીરમાં 16 આતંકવાદીઓ સક્રિય છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આ વર્ષના પ્રથમ ત્રણ મહિનામાં લગભગ 15 સ્થાનિક યુવકો ગુમ થયા છે. મળતી માહિતી મુજબ, તરન શોપિયાંના રહેવાસી આફરીન અલ્તાફ મલિક અને શાકિર અહેમદ વાઝા 17 મે, 2022થી પોતાના ઘરેથી ગુમ છે. આ દરમિયાન કિગામ શોપિયા વિસ્તારના ગુલામ મુહમ્મદ ચોપનનો પુત્ર ઝાહીદ અહેમદ ચોપન 17 મેના રોજ ઘરેથી નીકળ્યો હતો પરંતુ પરત આવ્યો ન હતો. શોપિયાના કટપુરાનો રહેવાસી 15 વર્ષીય મુઝમ્મિલ વાની 9 મેથી ગુમ છે.

પરિવારના સભ્યો ઘરે પાછા ફરવાની કરી રહ્યા છે અપીલઃ પુલવામા જિલ્લાના મનહગામ વિસ્તારનો આબિદ હુસૈન શાહ પણ છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી ગુમ છે. નિહાલપુરા બારામુલ્લાના ઇર્શાદ અહમદ મીર 9 મેથી ગુમ છે. તેવી જ રીતે બુટોટ વિસ્તારનો મહંમદ સાદિક મલિક 11 મેથી, ગુલામ નબી બટ્ટનો પુત્ર તૌસીફ અહેમદ 8 મેથી ઘરે પરત ફર્યો ન હતો. 34 વર્ષીય અબ્દુલ રશીદ મેગ્રે 13 મેથી ગુમ છે. આ તમામ યુવકોના ગુમ થયા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એવા વીડિયો સામે આવી રહ્યા છે જેમાં તેમને ઘરે પરત ફરવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. પરિવારજનોએ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે.