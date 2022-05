બફેલોઃ અમેરિકાના શહેર બફેલોમાં શનિવારે એક સુપરમાર્કેટમાં મિલિટરી યુનિફોર્મમાં સજ્જ એક 18 વર્ષીય શ્વેત વ્યક્તિએ રાઈફલથી ગોળીબાર કર્યો (US supermarket shooting) હતો. હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકોના મોત થયા (10 killed in US supermarket shooting) હતા, જ્યારે અન્ય ત્રણ ઘાયલ થયા હતા. અધિકારીઓએ તેને 'વંશીય લાગણીથી પ્રેરિત હિંસક ઉગ્રવાદ' ગણાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, હુમલાખોરે ઢાલના રૂપમાં ઢાલ પહેરી હતી. તેણે હેલ્મેટ પણ પહેર્યું હતું, જેના પર તેણે કેમેરા લગાવીને ઘટનાનું લાઈવ પ્રસારણ કર્યું હતું.

હત્યાના આરોપમાં તેની ધરપકડ: અહેવાલો અનુસાર, હુમલાખોરે ટોપ્સ ફ્રેન્ડલી માર્કેટમાં મોટાભાગના કાળા ખરીદદારો અને કર્મચારીઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. તેણે ઓછામાં ઓછા બે મિનિટ માટે સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ ટ્વિચ પર શૂટઆઉટનું પ્રસારણ કર્યું. જોકે, આ પ્લેટફોર્મે તરત જ તેનું પ્રસારણ બંધ કરી દીધું હતું. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલાખોરે આત્મસમર્પણ કરતા પહેલા 11 અશ્વેત અને બે ગોરા લોકોને ગોળી મારી હતી. બાદમાં તે ન્યાયાધીશ સમક્ષ હાજર થયો હતો અને હત્યાના આરોપમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ન્યુયોર્કના કોંકલિનનો રહેવાસી: ગવર્નર કેથી હોચુલે કહ્યું, "હું આશા રાખું છું કે, આ વ્યક્તિ, આ ગોરા સર્વોપરિતા જેણે એક નિર્દોષ સમુદાય સામે નફરતનો ગુનો કર્યો (President briefed on horrific shooting" in Buffalo ) છે, તે બાકીનું જીવન જેલના સળિયા પાછળ વિતાવશે." હુમલાખોરની ઓળખ પેટન ગેન્ડ્રોન તરીકે કરવામાં આવી છે, જે બફેલોથી લગભગ 320 કિલોમીટર દક્ષિણપૂર્વમાં ન્યુયોર્કના કોંકલિનનો રહેવાસી છે. તે હજી સુધી સ્પષ્ટ નથી થયું કે, તે હુમલો કરવા માટે ગેન્ડ્રોન કોંકલિનથી બફેલોમાં શા માટે આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર જાહેર કરાયેલી પોસ્ટમાં તે પોતાની કારમાં સુપરમાર્કેટ પહોંચતો જોઈ શકાય છે.

સ્ટોરમાં અન્ય લોકો પર ગોળીબાર: બફેલો પોલીસ કમિશનર જોસેફ ગ્રામાગ્લિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હુમલાખોરે સ્ટોરની બહાર 4 લોકોને ગોળી મારી હતી. જવાબમાં, સ્ટોરની અંદરના એક સુરક્ષા ગાર્ડે અનેક ગોળી ચલાવી અને એક ગોળી બંદૂકધારીના બુલેટપ્રૂફ જેકેટમાં વાગી, જેની તેના પર કોઈ અસર થઈ નહીં. આ સુરક્ષા ગાર્ડ બફેલો પોલીસના નિવૃત પોલીસ અધિકારી છે. કમિશનરના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલાખોરે પછી સુરક્ષા ગાર્ડને ગોળી મારી દીધી અને સ્ટોરમાં અન્ય લોકો પર ગોળીબાર શરૂ કર્યો.

પોલીસે હુમલાખોરનો સામનો કર્યો: બફેલોના મેયર બાયરોન બ્રાઉને એક ન્યૂઝ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, "કોઈપણ સમુદાયનું તે સૌથી ખરાબ સપના છે અને અમે અત્યારે ખૂબ જ દુઃખી છીએ." પીડિતોના પરિવારો અને આપણે બધા અત્યારે જે પીડા અનુભવી રહ્યા છીએ તે શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી. અહેવાલો અનુસાર, સ્ટોર પર પહોંચ્યા પછી પોલીસે હુમલાખોરનો સામનો કર્યો. ગ્રામાગ્લિયાએ કહ્યું કે, તે સમયે હુમલાખોરે પોતાની જ ગરદન તરફ રાઈફલ બતાવી હતી. આ પછી બે અધિકારીઓએ તેને રાઈફલ નીચે મૂકવા કહ્યું.

હુમલામાં 10 લોકો માર્યા ગયા: અગાઉ, એક ન્યૂઝ કોન્ફરન્સમાં એરી કાઉન્ટી શેરિફ જોન ગાર્સિયાએ ગોળીબારને "ધિક્કાર અપરાધ" ગણાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, આ સંપૂર્ણપણે વિરોધી કૃત્ય છે. આ આપણા સમુદાયની બહારના કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા વંશીય રીતે પ્રેરિત નફરતનો ગુનો છે. ગયા વર્ષે માર્ચમાં કોલોરાડોના બોલ્ડરમાં કિંગ સુપરની ગ્રોસરી પર આવા જ હુમલામાં 10 લોકો માર્યા ગયા હતા. દરમિયાન વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરીન જીન-પિયરે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન ઘટના અને સંબંધિત તપાસ અંગે નિયમિત માહિતી મેળવી રહ્યા છે. તેમણે અને ફર્સ્ટ લેડી જીલ બિડેને પીડિતો અને તેમના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.