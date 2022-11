ન્યુઝ ડેસ્ક: ભાષા એ માધ્યમ છે જેના દ્વારા સમાચારની મુસાફરી થાય છે અને જ્યારે ભાષાને કોઈ ચોક્કસ ધર્મના લેન્સ દ્વારા જોડવામાં આવે છે અથવા તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે માહિતીના પ્રવાહને મર્યાદિત કરે છે અને સામગ્રીની સત્યતાને નોંધપાત્ર રીતે નબળી પાડે છે. વિશ્વમાં હજારો ભાષાઓ છે જેનો ઉપયોગ માહિતી શેર કરવા માટે થાય છે. Journalists Promoters of peace or only messengers by Bilal Bhat

ભાષા એ એક વાહન: તે માહિતી છે જે સર્વોચ્ચ છે અને ભાષા એ એક વાહન હોવું જોઈએ. જો વાહનને લાલ, લીલો અથવા કેસરી રંગથી રંગવામાં આવે છે, તો માહિતીની વિશ્વસનીયતા બગડે છે. સામગ્રીની અસર માહિતી કેટલી વિશ્વસનીય છે તેના પર નિર્ભર છે. અને તે વિશ્વસનીયતા છે જે પહોંચ અને વિશાળ સંભવિત પ્રેક્ષકોની ખાતરી આપે છે. રવિવારે, દેશભરના પ્રતિનિધિઓ હૈદરાબાદમાં મૌલાના આઝાદ નેશનલ ઉર્દૂ યુનિવર્સિટીના (Maulana Azad University 200 years urdu journalism ) વિવિધ ઓડિટોરિયમમાં એકઠા થયા હતા અને ચર્ચા કરવા માટે કે ઉર્દૂ પત્રકારત્વ જે તેના 200 વર્ષ પૂર્ણ કરે છે તેને ધર્મના પ્રિઝમ દ્વારા કેવી રીતે જોવું જોઈએ નહીં. સહભાગીઓ, જેઓ મુખ્યત્વે બિન-ઉર્દૂ પૃષ્ઠભૂમિના હતા, તેમણે ઉર્દૂમાં પત્રકારત્વ અન્ય ભાષાઓમાં પત્રકારત્વ જેવું જ છે તે વિશે વાત કરી.

ઉર્દૂ માત્ર મુસ્લિમોની ભાષા નથી: તેઓ સાચા અર્થમાં એ જણાવવા માગતા હતા કે ઉર્દૂ એક એવી ભાષા છે જે દરેકની છે અને તે માત્ર મુસ્લિમોની ભાષા નથી. તેઓએ ઐતિહાસિક પુરાવાઓ સાથે તેને સમર્થન આપ્યું હતું, એ હકીકતને ટાંકીને કે તે સમયે બ્રિટિશ ભારતની રાજધાની કોલકાતાના એક હિન્દુએ દેશનું પ્રથમ ઉર્દૂ અખબાર શરૂ કર્યું હતું. બાદમાં એ જ વ્યક્તિએ કોલકાતાથી હિન્દી અને ફારસી ભાષામાં અખબારો શરૂ કર્યા. પ્રતિનિધિઓ વિવિધ વિષયો પર બોલે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી જે ચર્ચાના આધાર તરીકે કામ કરશે. મોટાભાગની થીમ્સ ઉર્દૂ પત્રકારત્વના ભવિષ્ય, પડકારો અને નાણાકીય સદ્ધરતા સાથે કામ કરે છે. ઉર્દૂ લખાણની વાણિજ્યિક સદ્ધરતાના સંદર્ભમાં મહત્વની ચર્ચા ભાજપના ભૂતપૂર્વ સંસદ સભ્ય અને ઉર્દૂ મીડિયા સમિટમાં પ્રતિનિધિઓમાંના એક સ્વપન દાસગુપ્તા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સ્ક્રિપ્ટ મહત્વપૂર્ણ છે કે નહીં તે દલીલ તરીકે, સ્વપને કહ્યું, "ભાષાનો પ્રભાવ ટેક્સ્ટ કરતાં ઘણો મોટો છે."

ઉર્દૂની 200 વર્ષની સફર: મોટાભાગે દિલ્હીથી આવેલા વિવિધ શહેરોમાંથી આવેલા પ્રતિનિધિઓ ઉર્દૂ સિવાયની અન્ય ભાષાઓમાં પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા જાણીતા પત્રકારો, લેખકો, વિદ્વાનો હતા. સંજય કપૂર, શ્રીનિવાસન જૈન, સતીશ જેકબ, રાહુલ દેવ, પંકજ પચુરી, સુમેરા ખાન, રાહુલ શ્રીવાસ્તવ, અને આનંદ વિજય એ અગ્રણી મીડિયા વ્યક્તિઓમાં હતા જેમણે ઉર્દૂ પત્રકારત્વના 200 વર્ષના ઇતિહાસની ચર્ચા કરવા અને તેમના વિચારો શેર કરવા હૈદરાબાદનો પ્રવાસ કર્યો હતો. વિચારો કારણ કે ઉર્દૂ તેની 200 વર્ષની સફરને યાદ કરી રહી છે, (Urdu journalism completes its 200 years ) MAANU અને તેમના ભાગીદારોએ વિવિધ થીમ-આધારિત કાર્યક્રમો બનાવ્યા જ્યાં પત્રકારોએ તેમના વિશે વાત કરી.

પ્રેક્ષકોમાં પત્રકારત્વના વિદ્યાર્થીઓ અને સમુદાયના અન્ય સભ્યો સામેલ હતા. ઉદઘાટન સમારોહની સાંજે, NDTV ના શ્રીનિવાસન જૈને મીડિયા કેવી રીતે શાંતિ અને સંવાદને પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે તેના વિષયોમાંથી એકને તોડી નાખ્યું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જ્યારે મીડિયા શાંતિને પ્રોત્સાહન આપી શકતું નથી, અને તે એટલા માટે નથી કારણ કે તેઓ સત્યનો સંચાર કરવા માટે છે, પછી ભલે તે ગમે તેટલું અપ્રિય હોય. યુનિવર્સિટી લૉનમાં આવેલા મહેમાનો, જેઓ મુખ્યત્વે વિદ્યાર્થીઓ હતા, જૈનની ટિપ્પણીને બિરદાવી, ઉત્સાહ વધાર્યો.

યુક્રેનિયન મહિલાઓના અપૂરતા કવરેજ માટે મીડિયાની બેજવાબદારીનો આરોપ મૂકતા હિન્દી પત્રકારના ઉગ્ર નિવેદને સમગ્ર વાતચીતને પાટા પરથી ઉતારી દીધી. ટીવી 9 ભારતવર્ષની શોની હોસ્ટ સુમેરા ખાને ઝંપલાવ્યું અને કહ્યું કે તેણે વ્યક્તિગત રીતે યુક્રેનિયન મહિલાઓ અને બાળકો પર વિવિધ વાર્તાઓ બનાવી છે. પંકજ પચુરી, અન્ય એક યજમાન, આગને ઓલવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેણે એક જોડીને તેજસ્વી રીતે આભારી છે "દાગ ચાહરે મેં હૈ ઔર આયેના સફ કરને કી કોશિશ હૈ"- મતલબ કે દાગ ચહેરા પર છે અને અરીસાનો દોષ છે. અંતે, મીડિયાએ શાંતિના પ્રચારક તરીકે કામ કરવું જોઈએ કે માત્ર સમાચાર નિર્માતા તરીકે કામ કરવું જોઈએ તે મુદ્દો વણઉકેલાયેલો રહ્યો. કારણ કે પત્રકારત્વની મૂળભૂત બાબતો પર મતભેદ હતો, પ્રેક્ષકોએ લૉન છોડી દીધી હતી. આ વિવાદે જો કોઈ કોમ્યુનિકેશન પ્રોફેશનલને ડેવલપમેન્ટ સેક્ટરમાં કામ કરવું હોય તો તેણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ અને જો તેઓ પત્રકારત્વને કારકિર્દી તરીકે આગળ વધારવાનું નક્કી કરે તો તેણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તે વચ્ચેની ખામીને અસ્પષ્ટ કરી દીધી.

અહિંસાને ટેકો આપવો: એનજીઓ માટે દસ્તાવેજ લખતી વખતે, ઉદાહરણ તરીકે, શાંતિને પ્રોત્સાહન આપવું અને અહિંસાને ટેકો આપવો એ એજન્ડા હોઈ શકે છે. જો કે, પત્રકારત્વ એ એટ્રિબ્યુશનની રમત છે અને તે જમીની વાસ્તવિકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કારણ કે તે અસ્તિત્વમાં છે તે સત્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે, પછી ભલે તે હકીકત કેટલી કદરૂપી હોય. પત્રકારોએ નિષ્પક્ષ બનવાનું છે, અને તે રીતે તેઓ તેમની કારકિર્દીની પસંદગીને પ્રામાણિકતા સાથે પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે જ્યારે એનજીઓ સાથે સંકળાયેલા 'વિકાસ પત્રકારો' શાંતિ, પ્રેમ અથવા કોઈપણ વસ્તુ જેવા એજન્ડાને અનુસરવાની સ્વતંત્રતા ધરાવે છે.