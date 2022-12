અમદાવાદ: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના(Gujarat assembly election 2022) પ્રથમ તબક્કામાં ઘણા વરિષ્ઠ નાગરિકો પોતાનો મત આપવા માટે બહાર નીકળી (Enthusiasm for voting even among over 100s) રહ્યા છે. ગુજરાતમાં લગભગ 10,000 મતદારો કે જેઓ 100 અથવા તેથી વધુ વયના છે. 100 વર્ષીય કમુબેન લાલાભાઈ પટેલે ગુરુવારે ઉમરગામમાં પોતાના મતાધિકારનો (kamuben lalabhai patel 100 year old voter voted at umargam) ઉપયોગ કર્યો હતો. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના 19 જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલી 89 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. આજે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં કુલ 2,39,76,670 મતદારો મતદાન કરશે જે પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણીમાં મેદાનમાં રહેલા 788 ઉમેદવારોના ભાવિનો નિર્ણય કરશે.

વ્હીલચેરમાં મતદાન: મોરબી ખાતે તમામ મતદાન મથકો પર મતદારો ઉત્સાહથી મતદાન કરી રહ્યા છે. યુવાથી માંડીને 100 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા મતદાર ઉત્સાહથી મતદાન કરી રહ્યા છે. મોરબીના મહેન્દ્રનગર ખાતે 100 વર્ષ વટાવી ચુકેલા કેશરબેન કાવર અને તેમના દિવ્યાંગ પુત્રી છબીબેન મેરજા એમ બંન્ની માતા-પુત્રી વ્હીલચેરમાં મતદાન મથકે મતદાન કરવા પહોંચ્યા હતા.આ બાબતે કેશરબેન કાવરે હર્ષભેર જણાવ્યું હતું કે, ભાઈ જો મારે હો વરહ પુરા થઈ ગયા તોય મત દેવા હઉ...તેમના પુત્રી છબીબેન મેરજાએ જણાવ્યું હતું કે, મારે આ તકલીફ છે તો પણ મતદાન કરવા આવી છું, મતદાન કરવું જ જોઈએ........

96 વર્ષની મહિલાએ કર્યું મતદાન: વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨નો મહાપર્વ આજે ઉજવાઇ રહ્યો છે ત્યારે કચ્છમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે શરૂ થયેલી મતદાન પ્રક્રિયામાં શારિરીક રીતે અસક્ષમ માધાપરના 96 વર્ષના દેવબાઇ માધાપરીયાએ મતદાન કરીને અન્ય મતદારો માટે પ્રેરક ઉદાહરણ બન્યા હતા.વરીષ્ઠ નાગરીક દેવબાઇએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ ચૂંટણીથી હંમેશા મતદાન કરતી આવી છું. કોઇપણ કારણસર આજદિન સુધી મતદાન કરવાનું ચુકી નથી. ઉંમરના કારણે હાલ ચાલી નથી શકાતું આમછતાં પરીવારની મદદથી વ્હીલચેર પર આવીને પણ મારી ફરજ અદા કરી છે. ત્યારે સૌ યુવા મતદારો પણ પોતાનો મત આપીને સક્રીય ભાગીદારી નોંધાવે તેવી અપીલ કરૂ છું.

મતદારોની સંખ્યા: કુલ મતદારો પૈકી 1,24,33,362 પુરૂષો, 1,1,5,42,811 મહિલાઓ અને 497 કિન્નર સમાજના છે. 4 લાખથી વધુ PWD મતદારો તેમના મત આપવા માટે પાત્ર છે. લગભગ 9.8 લાખ વરિષ્ઠ નાગરિક મતદારો (80+) અને લગભગ 10,000 મતદારો કે જેઓ 100 અને તેથી વધુ છે તેઓ મતદાન કરવા માટે પાત્ર છે.EC અનુસાર 5,74,560 મતદારો છે જે 18 થી 19 વર્ષની વચ્ચે છે જ્યારે 4,945 મતદારો 99 વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે. અહીં 163 NRI મતદારો છે, જેમાં 125 પુરુષો અને 38 મહિલાઓ છે. અહીં 14,382 મતદાન કેન્દ્રો છે, જેમાંથી 3,311 શહેરી વિસ્તારોમાં અને 11,071 ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં છે.

VIP બેઠક: મુખ્ય ઉમેદવારોમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઘાટલોડિયાથી, AAPના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર ઈસુદાન ગઢવી ખંભાળિયાથી, કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતા અને વિરમગામથી ભાજપના ઉમેદવાર હાર્દિક પટેલ, કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતા અને હવે ભાજપના ઉમેદવાર અલ્પેશ ઠાકોર ગાંધીનગર દક્ષિણથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.AAPના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઈટાલિયા કતારગામ બેઠક પરથી, ગુજરાતના ગૃહમંત્રી (રાજ્ય) હર્ષ સંઘવી મજુરાથી, રીવાબા જાડેજા જામનગર ઉત્તરથી, ગુજરાતના પૂર્વ મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકી ભાવનગર ગ્રામ્યમાંથી, કુંવરજી બાવળિયા જસદણથી, કાંતિલાલ અમૃતિયા મોરબીથી અને જયેશ રાદડિયા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જેતપુર.