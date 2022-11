વડોદરા: ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો(gujarat legislative assembly 2022) માહોલ જામ્યો છે. ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને(Polling for the first phase of the election) હવે 10 દિવસ જેટલો સમય બાકી છે. મતદારોને આકર્ષવા માટે દરેક પક્ષ એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યો છે. ત્યારે ભાજપે(bhartiya janta party) તેના કેન્દ્રીય નેતૃત્વને મેદાને ઉતાર્યું છે. જે અંતર્ગત કેન્દ્રીયપ્રધાન પુરૂષોત્તમ રૂપાલાએ(central Minister Purushottam Rupala) વડોદરામાં જાહેર સભા યોજી હતી. અને જનસભાને સંબોધન કર્યું હતું.

પાદરા વિધાનસભા બેઠક ઉપર ચતુષ્કોણીય જંગ

આગવી અદામાં આકરા પ્રહાર: પાદરા વિધાનસભા બેઠક ઉપરના ભાજપના ઉમેદવાર ચૈતન્યસિંહ ઝાલાના ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેર સભા યોજાઈ હતી. કેન્દ્રીયપ્રધાન પુરૂષોત્તમ રૂપાલાએ જાહેર સભાને સંબોધન કર્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉપસ્થિત રહી હતી. જનસભામાં રૂપાલાએ પોતાની આગવી અદામાં ગામઠી લહેકા સાથે વિરોધી રાજકીય પક્ષો અને હરિફ ઉમેદવારો ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતાં. ઉપરાંત નર્મદા યોજનાને 10 વર્ષ અટકાવી રાખવા બદલ કોંગ્રેસને ઘેરી હતી.

પાદરા વિધાનસભા પર કાંટાની ટક્કર : વડોદરાની પાદરા વિધાનસભા બેઠક ઉપર ચતુષ્કોણીય જંગ જામ્યો છે. પાદરા બેઠક ઉપર ભાજપના ચૈતન્ય સિંહ ઝાલા, કોંગ્રેસના જયપાલસિંહ પઢિયાર, આમ આદમી પાર્ટીના સંદિપ સિંહરાજ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય અને અપક્ષ ઉમેદવાર દિનુમામા વચ્ચે જોરદાર ચતુષ્કોણીય ચૂંટણી જંગ ખેલાશે. આ જંગમાં જોરદાર કાંટાની ટક્કર જોવા મળશે. પાદરા બેઠક ઉપર ભાજપમાંથી ટિકિટ ન મળતાં પૂર્વ ધારાસભ્ય, સહકારી આગેવાન અને બરોડા ડેરીના ચેરમેન દિનુ મામાએ ભાજપથી નારાજ થઈ અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે.

રાજકીય સમીકરણો: પાદરા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં ક્ષત્રિય મતદારોની સંખ્યા નોધપાત્ર છે જેથી ત્રણેય મુખ્ય રાજકીય પક્ષોએ ક્ષત્રિય ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. પરંતુ મજબૂત અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે દિનુમામા પટેલ મેદાનમાં ઉતર્યા છે. જે પાટીદાર સમાજના છે અને આ બેઠક ઉપર પાટીદાર મતદારો પણ મોટો સંખ્યામાં છે જે મોટી રાજકીય ઉથલપાથલ સર્જી શકે છે.