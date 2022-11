વડોદરા: વડોદરા જિલ્લાની 10 વિધાનસભા બેઠકો ઉપર મુક્ત અને ન્યાયી રીતે ચૂંટણી યોજાઇ એ માટે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર (Vadodara police system in action) દ્વારા ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણી પ્રક્રીયાને (848 people detained following election in Vadodara) અસર કરી શકે એવા અથવા તો ભૂતકાળમાં કોઇ પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા 848 વ્યક્તિ સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

જિલ્લામાં 11 ચેકપોસ્ટ ઉભી કરાઈ: જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રોહન આનંદે ઉક્ત વિગતો (gujarat assembly election 2022) આપતા જણાવ્યું કે, ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા બનાવવામાં આવેલી સ્ટેટિક સર્વેલન્સ અને ફ્લાઇંગ સ્ક્વોર્ડ ટીમોની સાથે પણ પોલીસ જવાનો ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેની સાથે મતદારો અને ચૂંટણી (Vadodara Assembly Seat) પ્રક્રીયાને પ્રભાવિત કરી શકે એવી વસ્તુઓની સંભવિત હેરાફેરી રોકવા માટે જિલ્લામાં (Vadodara police checkpost) 11 ચેકપોસ્ટ ઉભી કરવામાં આવી છે. જેમાં શીનોર ખાતે બે, સાવલી, ડેસર, જરોદ, વાઘોડિયા, વડોદરા તાલુકા, ડભોઇ, પાદરા, વડુ અને કરજણ ખાતે એક-એક ચેકપોસ્ટ ઉભી કરવામાં આવી છે. જ્યાં પોલીસ જવાનો દ્વારા શંકાસ્પદ વાહનો અને વ્યક્તિનું ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પોલીસ તંત્ર સજ્જ: તદ્દઉપરાંત જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા 155 વ્યક્તિને નોન બેઇલેબલ વોરંટની બજવણી કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે, બાકીના ૫૯ વ્યક્તિને આગામી દિવસોમાં બજવણી કરી દેવામાં આવી છે. એ જ પ્રકારે 718હથિયાર પરવાનેદારો પૈકી 421હથિયારો સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા લેવામાં આવ્યા છે. ત્રણ પરવાના કેન્સલ કરવામાં આવ્યા છે. 8 પરવાનેદારોને મુક્તિ આપવામાં આવી છે. બાકીના 286 હથિયારો આગામી દિવસોમાં જમા લેવામાં આવશે.



છેલ્લા બે દિવસમાં બે મોટી સફળતા: જેમાં એલસીબીએ કરજણ ટોલ પ્લાઝા પરથી રુપિયા 36.91 લાખના ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની ૯૨૬૪ બોટલ પકડી પાડી હતી. એ જ રીતે એલસીબીએ એક્સપ્રેસ હાઇવે ઉપરથી રુપિયા 23.89 લાખની કિંમતની ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની 13080 બોટલો ઝડપી પાડી છે. બન્ને કેસમાં કુલ રુપિયા 60 લાખનો દારૂ પકડી પાડ્યો છે.