સુરત સુરત જિલ્લાના ચોર્યાસી તાલુકાના સચીનમાં રહેતા 104 વર્ષીય ( Voter over 100 years old in Surat ) ગંગાબેન બાબરીયા (Gangaben Babaria ) ચોર્યાસી વિધાનસભા વિસ્તારના સૌથી વયોવૃદ્ધ મતદારોમાં (Shatayu Matdata) સ્થાન ધરાવે છે. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં ( Gujarat Assembly Election 2022 ) તેઓ સપરિવાર મતદાન કરી લોકશાહીની ફરજ નિભાવશે.

તમે સૌ પણ મતદાન કરજો અને કરાવજો એવી સૌને અપીલ કરી હતી

447 શતાયુ મતદારો લોકશાહીના મહાપર્વમાં યુવાનોને પણ શરમાવે તેવા ઉત્સાહ સાથે સુરત જિલ્લાના 447 શતાયુ મતદારો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં ( Gujarat Assembly Election 2022 ) મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. સમગ્ર સુરત જિલ્લામાં 100 અથવા 100થી વધુની ( Voter over 100 years old in Surat ) વયજૂથના (Shatayu Matdata) 447 મતદારો છે, ત્યારે 104 વર્ષના ગંગાબેન અન્ય યુવા મતદારો માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યા છે. ગંગાબેન (Gangaben Babaria ) સચીનની શિવમ સોસાયટીમાં પરિવાર સાથે રહે છે. તેમને ચાર દીકરીઓ અને ત્રણ દીકરાઓ છે. આ ત્રણ પુત્રોના કુલ ચાર પુત્રો એટલે કે તેમના ચાર પૌત્ર છે. આ ચાર પૌત્રને ઘરે પણ કુલ ત્રણ દીકરાઓ છે. આમ, ગંગાબેન ચોથી પેઢીએ પણ સ્વસ્થ છે.

34 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમવાર મતદાન કર્યું આગામી તા.1લી ડિસેમ્બરે મતદાન માટે ઉત્સાહી ગંગાબેન (Gangaben Babaria ) જણાવે છે કે, ભારત આઝાદ થયો ત્યારબાદ પ્રથમ વખત 1952માં ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ત્યારે ચૂંટણી પંચે ચલચિત્રના માધ્યમથી લોકોને મતદાન અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગે માહિતગાર કર્યા હતાં. જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના સાંતલપુર ગામે હું સાસરે હતી. ત્યારે મેં 34 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમવાર મતદાન કર્યું હતું. આઝાદી પછીની પ્રથમ ચૂંટણીથી લઈ અત્યાર સુધીની લગભગ તમામ ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું છે એમ તેઓ ગર્વથી જણાવે છે.

યુવાનોએ સહભાગી થઈને અવશ્ય મતદાન કરવું જોઈએ મતદાન કરવું એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે. જો અમારી જેવા 100 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા મતદારો ( Voter over 100 years old in Surat ) મતદાન કરવા જઈ શકતા હોય તો પાંચ વર્ષમાં એક વાર આવતા આ લોકશાહીના ઉત્સવમાં યુવાનોએ સહભાગી થઈને અવશ્ય મતદાન કરવું જોઈએ એવો પણ પ્રેરક સંદેશ તેઓ આપે છે. ગંગાબેન ઘરમાં હરહંમેશ કોઈને કોઈ કામમાં વ્યસ્ત રહે છે. હાલ તેમને નખમાં ય રોગ નથી. તેઓ ઘરનું સાદું ભોજન ગ્રહણ કરે છે. વહેલા સુઈને વહેલા ઉઠવું અને માળા, પૂજાપાઠ કરવા એ તેમનો નિત્યક્રમ છે.

શતાયુ મતદાતાની અપીલ ગંગાબેને (Gangaben Babaria ) વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે મારી 104 વર્ષની ઉંમર હોવા છતાં હું ચાલી શકું છું, મારી જરૂરિયાતના કામો જાતે કરી શકું છું. વહુઓને ઘરકામમાં પણ થઈ શકે એટલી મદદ કરૂ છું. સખ્ત પરિશ્રમથી ખેતી, દેશી જીવનશૈલી, ગામડાનો શુદ્ધ અને સાત્વિક આહારથી આટલું લાંબુ જીવન જીવી રહી છું. ભગવાનના ભજન અને પ્રભુભક્તિથી મને નવું બળ મળી રહ્યું છું અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવી રહી છું. આ વર્ષે હું મારા દીકરાના દીકરા સાથે મતદાન ( Gujarat Assembly Election 2022 ) કરવા જઈશ. તમે સૌ પણ મતદાન કરજો અને કરાવજો એમ પણ તેઓ સૌને શીખ આપતા જણાવે છે.

વૃદ્ધ મતદાતા સ્વગૃહે મતદાન કરી શકે છે આ ચૂંટણીમાં 80 વર્ષથી 100 વર્ષની ( Voter over 100 years old in Surat ) વયના વરિષ્ઠ મતદારોને મતદાન કેન્દ્ર સુધી લાવવા લઈ જવાની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જરૂરિયાત ધરાવતા વૃદ્ધ મતદારોને મતદાન મથક સુધી લાવવામાં આવશે મતદાન કર્યા બાદ ઘરે પરત પણ મૂકવામાં આવશે. આ ઉપરાંત કોઈ ઉંમરલાયક મતદાર મત આપવા માટે મતદાન કેન્દ્ર સુધી ન આવી શકે તેમ હોય તેઓને ચૂંટણી અધિકારીઓ તેમના ઘરે જશે, અને તેમની પાસે મતદાન કરાવશે. તેમને એક ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ફોર્મની સમગ્ર પ્રકિયાની વીડિયોગ્રાફી થશે. મતગણતરી વખતે તેમના મતની ગણતરી થશે. તેઓ મતદાન કરશે ત્યારે તેમના વિસ્તારના ઉમેદવાર હાજર રહેશે, અને સમગ્ર મતદાન પ્રકિયા વયોવૃદ્ધ મતદારના ઘરે જ થશે.