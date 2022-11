સુરત આપ સંયોજક અને દિલ્લીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે ( Arvind Kejriwal )સતત બીજા દિવસે લેખિતમાં ભવિષ્યવાણી કરતાં કહ્યું હતું કે, ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ( Gujarat Assembly Election 2022 )માં સુરતની આઠ જેટલી બેઠકો પર આપ જીતે ( AAP will Win on 8 Seats of Surat ) છે. એટલું જ નહીં અલ્પેશ કથીરિયા અને ગોપાલ ઈટાલિયા સહિત ઈસુદાન ગઢવી પણ જંગી બહુમતીથી જીતશે તેવું લેખિતમાં મીડિયા સામે રજૂ કર્યું હતું.

મહિલાઓ અને યુવાનોને આમ આદમી પાર્ટીને મત આપવા અપીલ કરી

પાર્ટીના સર્વેનો આધાર લઇ નિવેદન અરવિંદ કેજરીવાલે ( Arvind Kejriwal )જણાવ્યું હતું કે, અમારા તમામ સર્વેમાં મહિલાઓ અને યુવાનો અમને વોટ ( AAP will Win on 8 Seats of Surat ) આપશે. અમે મહિલાઓ અને યુવાનોને વિનંતી કરીએ છીએ કે, તેઓ ઘરના તમામ વ્યક્તિઓને બેસાડીને સમજાવ્યા અને આમ આદમી પાર્ટીને વોટ આપે તેવો પ્રયાસ કરે. લોકોમાં ખૂબ ડર છે. ભાજપના ગુંડાઓ વેપારીઓને હેરાન કરી રહ્યાં છે. સતત મારપીટ કરે છે. હપ્તાઓ વસૂલી રહ્યાં છે.ચૂંટણી જીતીને ( Gujarat Assembly Election 2022 )અમારી સરકાર બનશે એટલે આ હપ્તારાજ નાબૂદ કરવામાં આવશે.

દિગ્ગજ નેતા જીતશે રવિવારે અરવિંદ કેજરીવાલે ( Arvind Kejriwal ) આપની સરકાર બનતી હોવાનું લેખિતમાં ભવિષ્યવાણી કરતાં આપ્યું હતું. સોમવારે પણ તેઓએ વધુ એક ભવિષ્યવાણી કરી છે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે પાટીદાર પ્રભુત્વવાળી બેઠકો ઉપર ઉભા રહેલા ગોપાલ ઇટાલિયા અને અલ્પેશ કથીરિયા વરાછા બેઠક ઉપર તથા મનોજ સોરઠિયા સહિતના આઠ જેટલા નેતા સુરતથી ( AAP will Win on 8 Seats of Surat ) જીતશે.