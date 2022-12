અમરેલી: ગુજરાતમાં અમરેલી જિલ્લા ભાજપના ઉપપ્રમુખ અને તેમના સંયુક્ત પરિવારના 60 સભ્યો મતદાન કરવા માટે સરઘસના રૂપમાં મતદાન મથક પર પહોંચ્યા (60 PEOPLE OF BJP LEADERS FAMILY CAST THEIR VOTE TOGETHER) હતા. ભાજપના જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ સુરેશ પાનસુરિયાએ મીડિયાને જણાવ્યું કે, અમારા પરિવારમાં 60 સભ્યો છે અને અમે વિચાર્યું કે અલગ રહેવાને બદલે અમે સાથે જઈશું. અમે જવા માટે ડ્રેસ કોડ પણ નક્કી કર્યો, જે રાજ્યના બાકીના અને મતદારોને સંદેશ આપશે (First phase Election 2022).

દરેક જણ મતદાન પ્રક્રિયાને લઈને ઉત્સાહિત દેખાતા હતા: તેમની ભત્રીજી નિમિષાબેને જણાવ્યું કે તે વડોદરામાં અભ્યાસ કરતી હતી, પરંતુ મતદાન કરવા અમરેલીના સાવરકુંડલા શહેરમાં આવી હતી. તે પ્રથમ વખત મતદાન કરશે અને તેના ત્રણ પિતરાઈ ભાઈઓ પણ છે. દરેક જણ મતદાન પ્રક્રિયાને લઈને ઉત્સાહિત દેખાતા હતા. તેમણે કહ્યું, "અમારા પરિવારના સભ્યો મતદાન સાથે ઉજવણી કરવા માંગતા હતા અને તેથી એક બેન્ડ ભાડે રાખવામાં આવ્યો હતો અને પરિવારે ઘરેથી મતદાન મથક સુધી કૂચ કરી હતી.

સામૂહિક મતદાન માટે આ આયોજન કર્યું: પાનસુરિયાના સંયુક્ત પરિવારનું નેતૃત્વ વૃદ્ધ માતા-પિતા કરે છે અને તેમના ભાઈઓ અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સુરત, વડોદરા અને અન્ય સ્થળોએ રહે છે, પરંતુ બધા સાવરકુંડલામાં એકઠા થયા હતા અને સામૂહિક મતદાન માટે આ આયોજન કર્યું હતું. આ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર મહેશ કાશવાલા કોંગ્રેસના વર્તમાન ધારાસભ્ય પ્રતાપ દુધાત સામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.