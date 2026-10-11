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GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2026નો પ્રારંભ, પહેલા નોરતે ખેલૈયાઓ ઝૂમ્યા

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GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2026નો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2026 at 9:12 PM IST

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અમદાવાદ: આજથી આસો વદ નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે. ખેલૈયાઓ ગરબે રમવા માટે ભારે ઉત્સાહમાં છે. ત્યારે અમદાવાદમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વાઇબ્રન્ટ મહોત્સવનો શુભારંભ કરાયો હતો. આ વર્ષે 11 ઓક્ટોબરથી 19 ઓક્ટોબર 2026 સુધી ભવ્ય ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે આ વર્ષે પ્રથમ નોરતા પર ખેલૈયાઓને ફ્રી એન્ટ્રી મળશે બાદમાં બીજા નોરતાથી પાસ સિસ્ટમ રાખવામાં આવી છે. જેમાં બીજાથી પાંચમા નોરતા સુધી 100 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિનો પાસ છે. ગ્રુપ બુકિંગ કરાવવા પર 300થી 600 રૂપિયા સુધીનો ચાર્જ છે. છઠ્ઠા નોરતાથી પ્રતિ વ્યક્તિ 250 રૂપિયા આપવા પડશે. 

અમદાવાદ: આજથી આસો વદ નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે. ખેલૈયાઓ ગરબે રમવા માટે ભારે ઉત્સાહમાં છે. ત્યારે અમદાવાદમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વાઇબ્રન્ટ મહોત્સવનો શુભારંભ કરાયો હતો. આ વર્ષે 11 ઓક્ટોબરથી 19 ઓક્ટોબર 2026 સુધી ભવ્ય ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે આ વર્ષે પ્રથમ નોરતા પર ખેલૈયાઓને ફ્રી એન્ટ્રી મળશે બાદમાં બીજા નોરતાથી પાસ સિસ્ટમ રાખવામાં આવી છે. જેમાં બીજાથી પાંચમા નોરતા સુધી 100 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિનો પાસ છે. ગ્રુપ બુકિંગ કરાવવા પર 300થી 600 રૂપિયા સુધીનો ચાર્જ છે. છઠ્ઠા નોરતાથી પ્રતિ વ્યક્તિ 250 રૂપિયા આપવા પડશે. 

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TAGGED:

VIBRANT NAVRATRI FESTIVAL 2026
VIBRANT NAVRATRI
વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ
વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી
VIBRANT NAVRATRI FESTIVAL 2026

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