કેન્દ્રીય બજેટ 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ વાંચવાનું શરૂ કર્યુ, લોકસભામાંથી LIVE - UNION BUDGET 2026

thumbnail
કેન્દ્રીય બજેટ 2026 (Etv Bharat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે મોદી સરકાર 3.0 નું 2026નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરી રહ્યાં છે. સીતારમણ સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યાં છે. મળતી માહિતી મુજબ, નાણામંત્રી આજે કેટલીક મોટી જાહેરાતો કરી શકે છે. ક્ષેત્રીય રીતે, કરદાતાઓ, મહિલાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને ખેડૂતો આ જાહેરાતની ખુબજ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો 2026ના બજેટમાં કરમુક્તિ અને સબસિડીવાળી રેલ્વે ટિકિટની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમને આરોગ્ય વીમા યોજના માટે પણ ઘણી આશાઓ છે. આજે બજેટ રજૂ કરતા પહેલાં નાણામંત્રી સૌ પ્રથમ પોતાના નિવાસ સ્થાનેથી નીકળીને પોતાની ટીમ સાથે નાણામંત્રાલય પહોંચ્યા હતાં અને ત્યાર બાદ ત્યાંથી તેઓ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને મળવા ગયા હતા. રાષ્ટ્રપતિએ તેમને દહીં ખાંડ ખવડાવીને બજેટ માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને ત્યાર બાદ ત્યાંથી તેઓ સંસદ ભવન પહોંચ્યા હતાં.  મહત્વપૂર્ણ છે કે, આજે સમગ્ર દેશવાસીઓની નજર આ બજેટ પર મંડાયેલી છે, કારણ કે, આ બજેટને માત્ર એક નાણાકીય દસ્તાવેજ નહીં પરંતુ 'વિકસિત ભારત 2047' ના વિઝન માટે બ્લુપ્રિન્ટ માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઉદ્યોગ, બજારો અને સામાન્ય નાગરિકો તેના વિશે વધુ ઉત્સુકતા અનુભવી રહ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

