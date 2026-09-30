શ્રાદ્ધ પક્ષમાં ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં સાંજી પુરવાની પરંપરા, રંગોળી દ્વારા કૃષ્ણલીલાનું ચિત્રણ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 30, 2026 at 12:53 PM IST
ડાકોર, ખેડાઃ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં પરંપરાગત રીતે શ્રાદ્ધ પર્વ દરમિયાન સાંજી રંગોળી પુરાવામાં આવે છે. પિતૃઓના મોક્ષ માટે શ્રાદ્ધ પક્ષના સોળે સોળ દિવસ ભગવાન રણછોડરાયજી સન્મુખ સાંજી રંગોળી સજાવવામાં આવે છે. જેમાં ભગવાન કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓ આબેહૂબ કંડારવામાં આવે છે. મંદિર દ્વારા નિયુક્ત ત્રિવેદી પરિવાર છેલ્લા 70 ઉપરાંત વર્ષથી મંદિરમાં સાંજી સજાવે છે. શ્રાદ્ધ પર્વ દરમ્યાન ગોકુળ મથુરા સહિતના વૈષ્ણવ મંદિરો અને હવેલીઓમાં સાંજી પુરવાની પરંપરા રહેલી છે. મંદિરમાં બપોરના સમયે 4 વાગ્યે ઉત્થાપન આરતી પહેલા આ રંગોળી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે તૈયાર કરવામાં લગભગ ત્રણેક કલાક જેટલો સમય લાગે છે. ભગવાન સન્મુખ રંગોળી કરી ભગવાનની લીલાઓ યાદ કરાવાય છે. મંદિરમાં પરંપરાગત રીતે લગભગ બસ્સો વર્ષથી સાંજી રંગોળી સજાવાય છે અને સોળમા દિવસે વિસર્જન કરાય છે. આ દિવસે ધામધૂમથી વિસર્જન યાત્રા યોજાય છે. સાંજીની સામગ્રી છાબડીમાં એકત્ર કરી મંદિરના ભંડારી મહારાજ તેમજ સેવકો સાથે યાત્રા ગોમતી તળાવે પહોંચે છે. પૂજા વિધી કરી પવિત્ર ગોમતી તળાવમાં વિસર્જન કરવામાં આવે છે.
ડાકોર, ખેડાઃ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં પરંપરાગત રીતે શ્રાદ્ધ પર્વ દરમિયાન સાંજી રંગોળી પુરાવામાં આવે છે. પિતૃઓના મોક્ષ માટે શ્રાદ્ધ પક્ષના સોળે સોળ દિવસ ભગવાન રણછોડરાયજી સન્મુખ સાંજી રંગોળી સજાવવામાં આવે છે. જેમાં ભગવાન કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓ આબેહૂબ કંડારવામાં આવે છે. મંદિર દ્વારા નિયુક્ત ત્રિવેદી પરિવાર છેલ્લા 70 ઉપરાંત વર્ષથી મંદિરમાં સાંજી સજાવે છે. શ્રાદ્ધ પર્વ દરમ્યાન ગોકુળ મથુરા સહિતના વૈષ્ણવ મંદિરો અને હવેલીઓમાં સાંજી પુરવાની પરંપરા રહેલી છે. મંદિરમાં બપોરના સમયે 4 વાગ્યે ઉત્થાપન આરતી પહેલા આ રંગોળી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે તૈયાર કરવામાં લગભગ ત્રણેક કલાક જેટલો સમય લાગે છે. ભગવાન સન્મુખ રંગોળી કરી ભગવાનની લીલાઓ યાદ કરાવાય છે. મંદિરમાં પરંપરાગત રીતે લગભગ બસ્સો વર્ષથી સાંજી રંગોળી સજાવાય છે અને સોળમા દિવસે વિસર્જન કરાય છે. આ દિવસે ધામધૂમથી વિસર્જન યાત્રા યોજાય છે. સાંજીની સામગ્રી છાબડીમાં એકત્ર કરી મંદિરના ભંડારી મહારાજ તેમજ સેવકો સાથે યાત્રા ગોમતી તળાવે પહોંચે છે. પૂજા વિધી કરી પવિત્ર ગોમતી તળાવમાં વિસર્જન કરવામાં આવે છે.