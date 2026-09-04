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ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી ઉજવણી, 'હરે કૃષ્ણ...'ના નાદથી કૃષ્ણમય બન્યો માહોલ

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ઈસ્કોન મંદિર ખાતે શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 11:18 PM IST

|

Updated : September 5, 2026 at 12:06 AM IST

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દેશભરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મના પાવન અવસર શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં પણ ઠેર-ઠેર શ્રી કૃષ્ણના જન્મદિવની ભવ્ય ઉજવણીઓ થઈ રહી છે. રાજ્યના ખૂણે-ખૂણે મડકીફોડ, મેળા સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા. દર્શનાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ભગવાનના દર્શને ઉમટી પડ્યા હતા. જૂનાગઢ, ડાકોર જેવા યાત્રાધામોએ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ભક્તોએ પોતાના પ્રિય કાનુડાને ગીતો ગાઈ, હિંડોળે ઝૂલાવી પોતાની ભક્તિ અને ભાવ પ્રસ્તુત કર્યા હતા. અમદાવાદના એસજી હાઇવે સ્થિત ઇસ્કોન મંદિરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉત્સાહભેર ઉજવણી હજારોની સંખ્યામાં કૃષ્ણ ભક્તો મંદિર પરિસરમાં ઉમટી પડ્યા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિવિધ અભિષેક કરીને ઉજવણી કરાઈ સમગ્ર મંદિર પરિસર કૃષ્ણમય બની ગયું હરે કૃષ્ણના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર. 

દેશભરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મના પાવન અવસર શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં પણ ઠેર-ઠેર શ્રી કૃષ્ણના જન્મદિવની ભવ્ય ઉજવણીઓ થઈ રહી છે. રાજ્યના ખૂણે-ખૂણે મડકીફોડ, મેળા સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા. દર્શનાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ભગવાનના દર્શને ઉમટી પડ્યા હતા. જૂનાગઢ, ડાકોર જેવા યાત્રાધામોએ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ભક્તોએ પોતાના પ્રિય કાનુડાને ગીતો ગાઈ, હિંડોળે ઝૂલાવી પોતાની ભક્તિ અને ભાવ પ્રસ્તુત કર્યા હતા. અમદાવાદના એસજી હાઇવે સ્થિત ઇસ્કોન મંદિરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉત્સાહભેર ઉજવણી હજારોની સંખ્યામાં કૃષ્ણ ભક્તો મંદિર પરિસરમાં ઉમટી પડ્યા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિવિધ અભિષેક કરીને ઉજવણી કરાઈ સમગ્ર મંદિર પરિસર કૃષ્ણમય બની ગયું હરે કૃષ્ણના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર. 

Last Updated : September 5, 2026 at 12:06 AM IST

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