પ્રજાસત્તાક પર્વ 2026, રાજધાનીના કર્તવ્ય પથ પર દેશની આન બાન શાન સમી સૈન્ય પરેડ LIVE - REPUBLIC DAY 2026
Published : January 26, 2026 at 9:56 AM IST
નવી દિલ્હી:આજે 26 જાન્યુઆરી, સોમવારના રોજ ભારત તેનો 77મો પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવી રહ્યું છે. રાજધાનીમાં દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ પર આજે યોજાનારી પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડ દરમિયાન બ્રહ્મોસ અને આકાશ શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ, હાઇ-સ્ટ્રાઇક 'સૂર્યાસ્ત્ર' રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ અને અર્જુન યુદ્ધ ટેન્ક મુખ્ય આકર્ષણો હશે.કર્તવ્ય પથ પર દેશની આન બાન અને શાન સમી સૈન્ય પરેડનું નેતૃત્વ પરેડ કમાન્ડર લેફ્ટનન્ટ જનરલ ભાવનાશ કુમાર, જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ, દિલ્હી એરિયા, બીજી પેઢીના અધિકારી કરશે. પરેડમાં પ્રથમ વખત ભારતીય સેનાના તબક્કાવાર "બેટલ એરે ફોર્મેટ"નું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે, જેમાં એરબોર્ન ઘટકનો સમાવેશ થશે. આમાં હાઇ-મોબિલિટી રિકોનિસન્સ વાહન અને ભારતનું પ્રથમ સ્વદેશી રીતે વિકસિત આર્મર્ડ લાઇટ સ્પેશિયલ વાહનનો સમાવેશ થશે. યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા અને યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી છે. આ સમારોહની શરૂઆત પહેલાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારક ગયા હતાં. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ મુખ્ય મહેમાનો સાથે પરંપરાગત બગીમાં સ્થળ પર પહોંચ્યાં હતાં.
