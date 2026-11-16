Ramoji Excellence Awards 2026: દેશના 9 'રિયલ હીરો'નું અમિત શાહના હસ્તે સન્માન
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Published : November 16, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 8:44 PM IST
હૈદરાબાદ: રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સની બીજી આવૃત્તિ આજે (16 નવેમ્બર) સાંજે આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કલાવેદિકા ખાતે યોજાઈ રહી છે, જેમાં દેશભરના નવ વાસ્તવિક જીવનના નાયકોનું સન્માન કરવામાં આવશે જેમણે હિંમત, કરુણા અને પ્રતિબદ્ધતાથી શાંતિથી જીવન બદલી નાખ્યું છે.
આ પુરસ્કાર સમારોહનું આયોજન મીડિયા ઉદ્યોગના દૂરંદેશી વ્યક્તિત્વ અને 'રામોજી ગ્રુપ'ના સ્થાપક શ્રી રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ જસ્ટિસ એસ. અબ્દુલ નઝીર, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ સન્માનનીય અતિથિઓ તરીકે હાજર રહેશે. આ ઉપરાંત, અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રોની જાણીતી હસ્તીઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થઈ રહી છે.
ગયા વર્ષે શ્રી રામોજી રાવની સ્મૃતિમાં શરૂ કરવામાં આવેલા 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરે છે, જેમણે સમાજસેવામાં અસાધારણ પ્રતિભા અને સમર્પણ દર્શાવ્યું છે.
આ પુરસ્કારોનો શુભારંભ 16 નવેમ્બર, 2025ના રોજ રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાયેલા એક ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ તારીખ રામોજી ગ્રુપના સ્થાપકની 89મી જન્મજયંતિ પણ હતી.
હૈદરાબાદ: રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સની બીજી આવૃત્તિ આજે (16 નવેમ્બર) સાંજે આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કલાવેદિકા ખાતે યોજાઈ રહી છે, જેમાં દેશભરના નવ વાસ્તવિક જીવનના નાયકોનું સન્માન કરવામાં આવશે જેમણે હિંમત, કરુણા અને પ્રતિબદ્ધતાથી શાંતિથી જીવન બદલી નાખ્યું છે.
આ પુરસ્કાર સમારોહનું આયોજન મીડિયા ઉદ્યોગના દૂરંદેશી વ્યક્તિત્વ અને 'રામોજી ગ્રુપ'ના સ્થાપક શ્રી રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ જસ્ટિસ એસ. અબ્દુલ નઝીર, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ સન્માનનીય અતિથિઓ તરીકે હાજર રહેશે. આ ઉપરાંત, અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રોની જાણીતી હસ્તીઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થઈ રહી છે.
ગયા વર્ષે શ્રી રામોજી રાવની સ્મૃતિમાં શરૂ કરવામાં આવેલા 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરે છે, જેમણે સમાજસેવામાં અસાધારણ પ્રતિભા અને સમર્પણ દર્શાવ્યું છે.
આ પુરસ્કારોનો શુભારંભ 16 નવેમ્બર, 2025ના રોજ રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાયેલા એક ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ તારીખ રામોજી ગ્રુપના સ્થાપકની 89મી જન્મજયંતિ પણ હતી.