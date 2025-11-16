રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ, દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ કલાકારોને કરાશે સન્માનિત - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
Published : November 16, 2025 at 6:33 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 6:42 PM IST
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ : રામોજી રાવ એક મહાન વ્યક્તિ હતા. જેમણે દેશની પ્રગતિ અને લોકોના ઉત્થાન માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું. તેઓ દ્રઢપણે માનતા હતા કે સમાજને પાછું આપવું એ જ સાચી સફળતા છે. તેમના આદર્શો અન્ય લોકોને પ્રેરણા આપવા, તકો બનાવવા અને દરેક ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપવાના હતા. શિસ્ત, દૃઢ નિશ્ચય અને દેશની સેવાના આ ત્રણ મંત્ર પેઢીઓને માર્ગદર્શન આપતા રહે છે. આ જ ભાવનાને જગાડતા, રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સ્થાપક રામોજી રાવના નામે સ્થાપિત 'રામોજી એક્સેલન્સ' રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાઈ રહ્યા છે.
આ પુરસ્કારો પત્રકારત્વ, ગ્રામીણ વિકાસ, માનવ સેવા, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલા અને સંસ્કૃતિ, મહિલા સશક્તિકરણ અને યુવા આઇકોન: સાત શ્રેણીઓમાં સેવા આપનાર પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને એનાયત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન, તેલંગાણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્મા, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ, ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ, સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ એનવી રમણા, રામોજી રાવના પરિવારના સભ્યો અને અન્ય લોકોએ સમારોહમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.
