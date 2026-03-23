રાહુલ ગાંધીનો ગુજરાત પ્રવાસ, વડોદરામાં 'આદિવાસી અધિકાર સંવિધાન સંમેલન'માં સંવાદ - RAHUL GANDHI GUJARAT TOUR

'આદિવાસી અધિકાર સંવિધાન સંમેલન' (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 3:40 PM IST

કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સોમવારે (23 માર્ચ) વડોદરાની મુલાકાતે છે. તેઓ આ મુલાકાત દરમિયાન આદિવાસી વિસ્તારો સાથે સંકળાયેલા વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.

ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે આ કાર્યક્રમમાં આશરે 1000 ડોકટરો, એન્જિનિયરો અને વિવિધ એનજીઓના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે. આ સંવાદમાં આદિવાસી અધિકારો, તેમના વિકાસ અને સામાજિક મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા થશે.

આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકારની આર્થિક નીતિઓ પર તીવ્ર ટીકા કરી છે. શુક્રવારે US ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 93 રૂપિયાના સ્તરની નીચે ગયા બાદ તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા X (ટ્વિટર) પર લખ્યું કે રૂપિયાની નબળાઈ અને ઔદ્યોગિક ઇંધણના ભાવમાં વધારો એ ભવિષ્યના ફુગાવાના સ્પષ્ટ સંકેતો છે.

ETV Bharat Gujarati Team

