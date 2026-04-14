રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના પાંચમા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી - PRESIDENT DRAUPADI MURMU

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 5:07 PM IST

1 Min Read
ગાંધીનગર: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ચાર દિવસના પ્રવાસે છે. આજે ડૉ. બી.આર. આંબેડકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે - તેઓ ગાંધીનગરના લોકભવન ખાતે યોજાનારા 'સામાજિક સમરસતા મહોત્સવ' (સામાજિક સંવાદિતા મહોત્સવ)માં ભાગ લેશે. રાષ્ટ્રપતિ ગાંધીનગરમાં રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના પાંચમા દીક્ષાંત સમારોહમાં પણ હાજરી આપી રહ્યા છે. 15 એપ્રિલે, રાષ્ટ્રપતિ AIIMS નાગપુરના બીજા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપશે; ત્યારબાદ, તે નાગપુર સ્થિત નેશનલ એકેડેમી ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ખાતે ભારતીય મહેસૂલ સેવા (આવકવેરા) અધિકારી તાલીમાર્થીઓના 78મા બેચના સમાપન સમારોહમાં હાજર રહેશે. 16 એપ્રિલના રોજ, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ વર્ધામાં મહાત્મા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દી યુનિવર્સિટીના છઠ્ઠા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ચાર દિવસના પ્રવાસે છે.

