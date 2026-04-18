PM નરેન્દ્ર મોદીનું દેશના નામે સંબોધન, જુઓ LIVE - PM MODI NATION ADDRESS
Published : April 18, 2026 at 8:31 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાષ્ટ્રના સંબોધિત કરી રહ્યા છે. લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ અને સીમાંકન બિલ પસાર ન થયા બાદ પહેલીવાર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. આ પહેલા આજે સવારે વડાપ્રધાન મોદીએ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. બેઠક દરમિયાન, તેમણે વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગો દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંની સમીક્ષા કરી હતી.
લોકસભામાં કોઈપણ બંધારણીય સુધારા બિલ પસાર કરવા માટે, બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી હોય છે. સરકાર મહિલા અનામત બિલની સાથે, સરકારે 'સીમાંકન બિલ, 2026' અને 'કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026' પણ ચર્ચા અને પસાર કરવા માટે ગૃહમાં રજૂ કર્યા હતા; જોકે ગૃહમાં મતદાન દરમિયાન, પ્રસ્તાવને 298 મત મળ્યા અને 230 મત વિરુદ્ધ મળ્યા. આથી આ બિલ પણ આગળ વધી શક્યા નહીં.
