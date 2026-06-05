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LIVE: સુરતના ઈન્ડોર સ્ટેડિયમાં PM મોદીની જનસભા, 18800 કરોડના વિકાસલક્ષી કાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત કર્યું - PM MODI GUJARAT VISIT

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સુરતમાં PM મોદી (Youtube/@NarendraModi)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 4:34 PM IST

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સુરત: PM મોદી હાલ ડાયમંડ સિટી સુરતની મુલાકાતે છે. હજીરામાં L&Tના પ્લાન્ટમાં મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ બનેલા ડિફેન્સ સાધનોનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી તેઓ સુરતના ઐતિહાસિક ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યા હતા. અહીંથી તેમણે 18800 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું.  

આ મેગા પ્રોજેક્ટ્સ અંતર્ગત-

વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના મહત્વના પેકેજ ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે પરિવહન અને લોજિસ્ટિક્સને નવી ગતિ આપશે.

NH-56 ના મહત્વપૂર્ણ સેક્શન્સને ફોર-લેન કરવાની કામગીરી ​આદિવાસી વિસ્તારોમાં કનેક્ટિવિટી વધારશે.  

સુરતમાં ઈમરજન્સી સેવાઓ ધરાવતી 220 બેડની આધુનિક ESIC હોસ્પિટલ સહિતના આરોગ્યના પ્રકલ્પો શ્રમિકો અને સ્થાનિકોને ગુણવત્તા સફર આરોગ્ય સેવાઓ પ્રદાન કરશે.  

આ ઉપરાંત વલસાડમાં વીજ વિતરણ અપગ્રેડેશન, તેમજ દહેજ PCPIR અને સરીગામ GIDC ખાતે એડવાન્સ એફ્લુઅન્ટ ડિસ્પોઝલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તથા જંબુસર બલ્ક ડ્રગ પાર્ક ખાતેની સુવિધાઓથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે એક નવી ઊર્જા મળશે. 

સુરત: PM મોદી હાલ ડાયમંડ સિટી સુરતની મુલાકાતે છે. હજીરામાં L&Tના પ્લાન્ટમાં મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ બનેલા ડિફેન્સ સાધનોનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી તેઓ સુરતના ઐતિહાસિક ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યા હતા. અહીંથી તેમણે 18800 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું.  

આ મેગા પ્રોજેક્ટ્સ અંતર્ગત-

વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના મહત્વના પેકેજ ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે પરિવહન અને લોજિસ્ટિક્સને નવી ગતિ આપશે.

NH-56 ના મહત્વપૂર્ણ સેક્શન્સને ફોર-લેન કરવાની કામગીરી ​આદિવાસી વિસ્તારોમાં કનેક્ટિવિટી વધારશે.  

સુરતમાં ઈમરજન્સી સેવાઓ ધરાવતી 220 બેડની આધુનિક ESIC હોસ્પિટલ સહિતના આરોગ્યના પ્રકલ્પો શ્રમિકો અને સ્થાનિકોને ગુણવત્તા સફર આરોગ્ય સેવાઓ પ્રદાન કરશે.  

આ ઉપરાંત વલસાડમાં વીજ વિતરણ અપગ્રેડેશન, તેમજ દહેજ PCPIR અને સરીગામ GIDC ખાતે એડવાન્સ એફ્લુઅન્ટ ડિસ્પોઝલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તથા જંબુસર બલ્ક ડ્રગ પાર્ક ખાતેની સુવિધાઓથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે એક નવી ઊર્જા મળશે. 

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PM MODI GUJARAT VISIT

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ETV Bharat Gujarati Team

With an enthusiastic group of journalists, stringers, and contributors deployed throughout the state, ETV Bharat Gujarati presents exceptional narratives originating from the region. Its focus extends beyond the commonplace and habitual tales, as it actively seeks out distinctive, extraordinary, and unique stories. The Gujarati platform maximises its capabilities to extract and deliver accounts from the farthest reaches of the state....view details

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