PM મોદી સાણંદમાં માઇક્રોન કંપનીના સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવા પહોંચ્યા - PM MODI GUJARAT VISIT
Published : February 28, 2026 at 3:47 PM IST
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાતની મુલાકાતે છે. પ્રધાનમંત્રી સાણંદમાં માઇક્રોન સેમિકન્ડક્ટર ટેકનોલોજી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી, ટેસ્ટ અને પેકેજિંગ (ATMP) સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ પ્રસંગે તેઓ લોકોને સંબોધિત પણ કરશે.
પીએમઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલી સત્તાવાર માહિતી મુજબ, " સાણંદ ATMP સુવિધામાંથી ભારતમાં બનેલા પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર મેમરી મોડ્યુલ્સના વાણિજ્યિક ઉત્પાદન અને શિપમેન્ટની શરૂઆત સાથે, ઉદ્ઘાટન ભારતની સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ વિકાસ વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર મૂલ્ય શૃંખલામાં ભારતની સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મોટું પગલું રજૂ કરે છે."
સપ્ટેમ્બર 2023માં ATMPના પ્લાન્ટ માટે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન (ISM) હેઠળ મંજૂર કરાયેલ પ્રથમ દરખાસ્ત હતી. ₹22,500 કરોડથી વધુના કુલ ખર્ચ સાથે, મંજૂરી પછી તરત જ બાંધકામ શરૂ થયું, જે દેશમાં વ્યૂહાત્મક સેમિકન્ડક્ટર રોકાણોને ઝડપી બનાવવા માટેની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
