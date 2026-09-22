પાટણથી અંબાજી પગપાળા સંઘોનો પ્રારંભ, બગવાડા ચોક ભક્તિમય બન્યો
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Published : September 22, 2026 at 4:35 PM IST
પાટણમાં ભાદરવી પૂનમનું કાઉન્ટ ડાઉન ટોચ પર પહોંચ્યું છે. અંબાજી ખાતે મા અંબા ભગવતીના દર્શન માટે ભક્તોમાં અનેરો ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમાં પણ પદયાત્રા એટલે કે પગપાળા પૂનમ ભરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. આજથી શંખેશ્વર, સમી, હારીજ તાલુકા અને પાટણ શહેરના માઈ ભક્તો માના દર્શને જવા થનગની રહ્યા છે.
ગત રોજ પાટણમાંથી લગભગ 25 જેટલા નાના-મોટા સંઘો અંબાજી જવા પ્રસ્થાન કરી ગયા છે. હજારો પગપાળા યાત્રિકો જ્યારે બગવાડા ચોકમાં એકઠા થયા ત્યારે સમગ્ર માહોલ ભક્તિમય બની ગયો હતો. તમામ યાત્રિકો મોડી રાતથી ચાલવાનું શરૂ કરશે અને ચૌદસના દિવસે અંબાજી પહોંચશે.
પાટણથી દાંતા અને સિદ્ધપુર સુધી ઠેર-ઠેર સેવા કેમ્પ શરૂ થયા છે. હાજીપુરમાં ફ્રૂટ જ્યુસ અને પૌષ્ટિક નાસ્તો, ડેર પાસે ભોજન અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા મેડિકલ કેમ્પની સેવા આપવામાં આવી રહી છે.
પાટણમાં ભાદરવી પૂનમનું કાઉન્ટ ડાઉન ટોચ પર પહોંચ્યું છે. અંબાજી ખાતે મા અંબા ભગવતીના દર્શન માટે ભક્તોમાં અનેરો ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમાં પણ પદયાત્રા એટલે કે પગપાળા પૂનમ ભરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. આજથી શંખેશ્વર, સમી, હારીજ તાલુકા અને પાટણ શહેરના માઈ ભક્તો માના દર્શને જવા થનગની રહ્યા છે.
ગત રોજ પાટણમાંથી લગભગ 25 જેટલા નાના-મોટા સંઘો અંબાજી જવા પ્રસ્થાન કરી ગયા છે. હજારો પગપાળા યાત્રિકો જ્યારે બગવાડા ચોકમાં એકઠા થયા ત્યારે સમગ્ર માહોલ ભક્તિમય બની ગયો હતો. તમામ યાત્રિકો મોડી રાતથી ચાલવાનું શરૂ કરશે અને ચૌદસના દિવસે અંબાજી પહોંચશે.
પાટણથી દાંતા અને સિદ્ધપુર સુધી ઠેર-ઠેર સેવા કેમ્પ શરૂ થયા છે. હાજીપુરમાં ફ્રૂટ જ્યુસ અને પૌષ્ટિક નાસ્તો, ડેર પાસે ભોજન અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા મેડિકલ કેમ્પની સેવા આપવામાં આવી રહી છે.