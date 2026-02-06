PM મોદીનો વિદ્યાર્થીઓ સાથે 'પરીક્ષા પે ચર્ચા'કાર્યક્રમ LIVE - PARIKSHA PE CHARCHA 2026
Published : February 6, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 10:59 AM IST
હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફરી એક વખત વિદ્યાર્થીઓ સાથે "પરીક્ષા પે ચર્ચા" ક્રાર્યક્રમ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પરીક્ષા સંબંધિત તણાવ, આત્મવિશ્વાસ અને અન્ય વિષયો પર વાત કરી રહ્યાં છે. આ કાર્યક્રમ પીએમ મોદી તણાવ વ્યવસ્થાપન અને કારકિર્દીની પ્રગતિ વિશેના પ્રશ્નોના પણ જવાબ આપે છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ અંગે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમ 6 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાશે. આ ખાસ પ્રસંગે, દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સીધા પ્રધાનમંત્રી સાથે જોડાશે, જ્યાં તેઓ પરીક્ષા સંબંધિત પ્રશ્નોની નિખાલસતાથી ચર્ચા કરશે. અત્યાર સુધી, "પરીક્ષા પે ચર્ચા" મોટાભાગે દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમમાં યોજાતી હતી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે. ગયા વર્ષે, આ કાર્યક્રમ દિલ્હીની સુંદર નર્સરીમાં યોજાયો હતો. આ વખતે, વધુ વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષવા માટે તેને નવી શૈલીમાં રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
