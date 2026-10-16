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Navratri 2026: છઠ્ઠા નોરતે ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીથી જુઓ LIVE ગરબા

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Navratri 2026: છઠ્ઠા નોરતે ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીથી LIVE ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2026 at 9:33 PM IST

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અમદાવાદ: નવલી નવરાત્રીના છઠ્ઠા નોરતે ETV ભારતની ટીમ અમદાવાદના ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીની ઇડન સોસાયટીમાં પહોંચી હતી. ઈડન સોસાયટીના તમામ રહેવાસીઓ સાથે મળીને ગરબે ઘૂમી નવરાત્રિની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. મોટા ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાસ લઈને જવાને બદલે સોસાયટીના લોકો પોતાની સોસાયટીમાં જ પરિવાર અને મિત્રો સાથે ગરબાની મોજ માણે છે. અહીં માત્ર ગરબા જ નહીં, પરંતુ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને ઇનામ વિતરણનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. સોસાયટીના તમામ લોકો સાથે મળીને ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે અને આ રીતે પરંપરાગત શેરી ગરબાની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા સાથે તેને પ્રોત્સાહન પણ આપે છે. નવરાત્રીના તહેવારમાં ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીથી જુઓ ગરબાના રમઝટ ETV ભારત પર લાઈવ.

અમદાવાદ: નવલી નવરાત્રીના છઠ્ઠા નોરતે ETV ભારતની ટીમ અમદાવાદના ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીની ઇડન સોસાયટીમાં પહોંચી હતી. ઈડન સોસાયટીના તમામ રહેવાસીઓ સાથે મળીને ગરબે ઘૂમી નવરાત્રિની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. મોટા ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાસ લઈને જવાને બદલે સોસાયટીના લોકો પોતાની સોસાયટીમાં જ પરિવાર અને મિત્રો સાથે ગરબાની મોજ માણે છે. અહીં માત્ર ગરબા જ નહીં, પરંતુ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને ઇનામ વિતરણનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. સોસાયટીના તમામ લોકો સાથે મળીને ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે અને આ રીતે પરંપરાગત શેરી ગરબાની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા સાથે તેને પ્રોત્સાહન પણ આપે છે. નવરાત્રીના તહેવારમાં ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીથી જુઓ ગરબાના રમઝટ ETV ભારત પર લાઈવ.

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GODGREJ GARDEN CITY GARBA LIVE
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નવરાત્રી 2026
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